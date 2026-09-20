Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen görkemli törenle Almanya, sipariş ettiği ilk F-35 savaş uçağını resmen teslim alarak Alman Hava Kuvvetleri için yeni bir dönemin kapılarını araladı. Savunma Bakanı Boris Pistorius, dünyanın en gelişmiş ve görünmezlık özelliğine sahip savaş uçağı olarak nitelendirdiği bu uçakların ülkenin yaşlanan Tornado filosunun yerini alacağını duyurdu. 2029 yılına kadar tamamının teslim edilmesi planlanan 35 adet F-35 için yaklaşık 10 milyar avro bütçe ayıran Berlin, NATO'daki nükleer caydırıcılık gücünü bu hamleyle doruk noktasına taşıdı.