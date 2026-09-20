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Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor

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Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen görkemli törenle Almanya, sipariş ettiği ilk F-35 savaş uçağını resmen teslim alarak Alman Hava Kuvvetleri için yeni bir dönemin kapılarını araladı. Savunma Bakanı Boris Pistorius, dünyanın en gelişmiş ve görünmezlık özelliğine sahip savaş uçağı olarak nitelendirdiği bu uçakların ülkenin yaşlanan Tornado filosunun yerini alacağını duyurdu. 2029 yılına kadar tamamının teslim edilmesi planlanan 35 adet F-35 için yaklaşık 10 milyar avro bütçe ayıran Berlin, NATO'daki nükleer caydırıcılık gücünü bu hamleyle doruk noktasına taşıdı.

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Foto - Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor

Pistorius, ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde Almanya tarafından satın alınan ilk F-35 savaş uçağının teslim töreninde konuştu. F-35’in beşinci nesil savaş uçakları arasında görünmezlik özelliğine sahip uçaklardan biri olduğunu belirten Pistorius, "Dünyanın en yetenekli savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35’in Alman Hava Kuvvetlerinin hizmetine gireceğini söyledi.

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Foto - Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor

Pistorius, "Hava Kuvvetleri için bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Yeni F-35A savaş uçağı, dünyanın en modern savaş uçağıdır." ifadelerini kullandı. Almanya’nın F-35 programına yaklaşık 10 milyar avro ayırdığını kaydeden Pistorius, 19 ülkeyle yürütülen işbirliğinin eğitim, tatbikat ve operasyonlar bakımından önemli imkanlar sunduğunu ve müttefikleri daha güçlü hale getirdiğini ifade etti.

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Foto - Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor

F-35'lerin, Alman Hava Kuvvetlerinin yaşlanan Tornado filosunun yerini alması ve NATO'nun nükleer caydırıcılık konseptinde Almanya'nın rolünü sürdürmesi öngörülüyor. Almanya, NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemesi kapsamında ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılması ve gerektiğinde Alman uçakları tarafından taşınması görevini üstleniyor.

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Foto - Havacılıkta dünyayı sallayacak dev adım! Düğmeye apar topar basıldı, 10 milyar euroluk uçaklar gökyüzüne iniyor

Alman pilot ve teknisyenlerin F-35 eğitimleri ABD'de bu yılın ilk günlerinde başlamıştı. Almanya'nın sipariş ettiği 35 uçağın tamamının 2029'a kadar teslim edilmesi planlanıyor. F-35 üreticisi Lockheed Martin'in dünya genelindeki yıllık üretim kapasitesinin 156 uçak olduğu biliniyor. F-35'lerin Almanya'daki ana üssü Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel Hava Üssü olacak. Üssün F-35'lere uygun hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 2 milyar avroluk kapsamlı modernizasyon gerçekleştirildi.

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Yorumlar

Vay vay

Abd f35 siparişlerinde rekor kırıyor.. 10 yıl dolu.. olan bizim 1,5 milyar dolarimiza oldu..resmen paramiza çöktüler, hukumetten paranın sözünü eden yok..
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