SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:

Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara ve varılan mutabakatlara rağmen Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Deyr el-Belah, Refah ve Beyt Lahiya bölgelerine düzenlenen saldırılarda, aralarında genç bir kadının da bulunduğu 3 sivil katledildi. Yerleşim birimlerini ve sivil araçları hedef alan saldırılar, işgal ordusunun ateşkesi yalnızca bir "mola" olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladı.

Foto - Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

Dünyanın gözü önünde imzalanan ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni bir kez daha kana buladı. Orta ve güney kesimlere düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybederken, sivil yerleşim yerleri yine hedef tahtasına oturtuldu.

Foto - Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

Katil İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Foto - Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın tıbbi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunu hedef aldı. Askeri araçlardan açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Nesim Ebul Acin hayatını kaybetti.

Foto - Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti de İsrail bombalarının hedefi oldu. Dalia Halid Asfur isimli Filistinli bir genç kadın, Refah kentinin merkezindeki Dahiliye Caddesi'nde ailesine ait evin hedef alındığı bombardımanda yaşamını yitirdi.

Foto - Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği topçu saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Foto - Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin doğu kesimleri ile Refah ve Han Yunus'un doğusuna hava ve topçu saldırıları düzenlemişti.

