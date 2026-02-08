Ateşkes kağıt üstünde kaldı: Katil İsrail Gazze’de kan dökmeye devam ediyor

İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara ve varılan mutabakatlara rağmen Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Deyr el-Belah, Refah ve Beyt Lahiya bölgelerine düzenlenen saldırılarda, aralarında genç bir kadının da bulunduğu 3 sivil katledildi. Yerleşim birimlerini ve sivil araçları hedef alan saldırılar, işgal ordusunun ateşkesi yalnızca bir "mola" olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladı.