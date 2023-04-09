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Dünya
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Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

2023-04-09 22:03:47
Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

Mısır’da 1100 yıl önce başlayan Ramazan geleneği halen sürdürülüyor.

#1
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

Mısır'da "Mevaid er-Rahman" adı verilen ve yaklaşık 1100 yıl öncesine dayanan ramazan ayında iftar çadırı ve sokak sofrası geleneği, günümüzde hala ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

#2
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

Gize kentinde gönüllü gençler, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

#3
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

Pişirilen yemeklerin bir kısmı sokaklarda kurulan iftar sofralarına, geri kalan kısmı ise kentin farklı noktalarında ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.

#4
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#5
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#6
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#7
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#8
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#9
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#10
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#11
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#12
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#13
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#14
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#15
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#16
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#17
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#18
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

#19
Foto - Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar

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