2023-04-09 22:03:47 Asırlardır her Ramazan bunu yapıyorlar
Mısır’da 1100 yıl önce başlayan Ramazan geleneği halen sürdürülüyor.
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Mısır’da 1100 yıl önce başlayan Ramazan geleneği halen sürdürülüyor.
Mısır'da "Mevaid er-Rahman" adı verilen ve yaklaşık 1100 yıl öncesine dayanan ramazan ayında iftar çadırı ve sokak sofrası geleneği, günümüzde hala ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Gize kentinde gönüllü gençler, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Pişirilen yemeklerin bir kısmı sokaklarda kurulan iftar sofralarına, geri kalan kısmı ise kentin farklı noktalarında ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.
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