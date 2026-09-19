Türkiye’den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen meczuptan yeni hamle! Ugandalı çatlak general, bakın bu defa ne yaptı?
Uganda’nın başkenti Kampala’da, Savunma Kuvvetleri Komutanı General Muhoozi Kainerugaba’nın öncülüğünde Türkiye Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişinin katıldığı skandal bir protesto gösterisi düzenlendi. Türkiye'de yaşayan Ugandalı muhalif Fred Lumbuye’nin ülkesine iade edilmesini talep eden göstericiler, iki ülke arasındaki aylardır tırmanan diplomatik krizi doruk noktasına taşıdı. Türk vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunan ve Türkiye'ye yönelik tehditleriyle tanınan generalin arkasındaki dev protesto, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.