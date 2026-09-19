Türkiye’den 1 milyar dolar isteyip savaş açacağını söyleyen meczuptan yeni hamle! Ugandalı çatlak general, bakın bu defa ne yaptı?

Kainerugaba, aylardır Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapıyor. Lumbuye meselesi, iki ülke arasındaki gerilimin başlıca başlıklarından biri haline gelirken general Türkiye’ye yönelik ekonomik ve diplomatik tehditlerde de bulundu. Nisan ayında Kainerugaba, Türkiye’den Uganda’nın Somali’deki askeri faaliyetleri nedeniyle 1 milyar dolar talep etmişti. Ayrıca Türkiye’den kendisine “ülkedeki en güzel kadın”ın eş olarak verilmesini istemişti. Aynı dönemde talepleri karşılanmadığı takdirde diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve Kampala’daki Türk Büyükelçiliği’nin kapatılması yönünde tehditte bulunmuştu. Gerilim eylül ayında daha da büyüdü. Kainerugaba 9 Eylül’de Türkiye ile Uganda’daki Türk çıkarları arasındaki bağları kestiğini duyurdu ve Türk vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi. Aynı açıklamalarında 18 Eylül’de Türkiye Büyükelçiliği önünde “tam güç” bir protesto düzenleneceğini açıkladı. Kainerugaba’nın Türkiye ile yaşadığı gerilim, generalin sosyal medyadaki tartışmalı çıkışlarının son örneği olarak değerlendirildi.