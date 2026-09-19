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Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı

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Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı

Baykar tarafından Bayraktar TB2'lere entegre edilen yerli ANTIDOT ve FULMAR podları, Konya'da 18 farklı ülkenin uluslararası savunma heyetinin katıldığı demo gösteriminde muazzam bir başarıya imza attı. Elektronik destek, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü SAR görüntüleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda kusursuz bir şekilde sergileyen TB2'ler, yabancı askeri heyetlerden tam not aldı. Gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilen bu milli sistemler, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki rakipsiz üstünlüğünü bir kez daha tescilledi.

#1
Foto - Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2'lere entegre edilen ANTIDOT 2ES 100 Elektronik Destek (ED) Podu, ANTIDOT 2EA 200 Elektronik Harp (EH) Podu ve FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Podu, 18 ülkeden uluslararası savunma heyetinin katılımıyla Konya'da düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı. Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan ANTIDOT ve FULMAR podları koordineli şekilde çalışarak elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi.

#2
Foto - Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı

Demo gösteriminde, bir TB2'ye ANTIDOT 2ES 100 ve ANTIDOT 2EA 200 podları, diğer TB2'ye ise FULMAR 200 podu entegre edildi. İlk testte, ANTIDOT, uçuş sırasında hedef radar sistemini tespit ederek konumunu başarıyla belirledi. ED podunun elde ettiği hedef verilerini aktarmasının ardından, ANTIDOT ile hedefe elektronik taarruz gerçekleştirildi. Böylece ANTIDOT sistemleriyle donatılan TB2'nin tespit edilmeden hedefe yaklaşması sağlandı. İkinci aşamada ANTIDOT Sistemi, bu kez farklı bir hedefi tespit ederek konumunu belirledi. FULMAR 200 ile hedef konum bilgisinin paylaşılmasının ardından, sistem, yüksek çözünürlüklü SAR görüntüsü oluşturarak, hedefin konumunu yüksek hassasiyetle elde etti.

#3
Foto - Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı

Testler, iki TB2 üzerinde tespit ve konum belirleme, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetlerini tek bir operasyonel döngüde bir araya getirdi. Faaliyet kapsamında ANTIDOT, TB2 üzerinde gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilirken, ANTIDOT ve FULMAR'ın birlikte çalışabilirliği de başarıyla gösterildi. Tehdit hava savunma sistemi radarlarının sinyallerini algılama, kimliklendirme, sayısal olarak sinyal kaydı alma, tehdidin yönünü hassas olarak bulma ve konum bulma yeteneklerine sahip ANTIDOT 2ES 100 elektronik destek sistemi, kullanıcı açısından gerekli görülen tüm verileri anlık olarak hava aracı haberleşme bandı üzerinden yer kontrol istasyonuna aktarabiliyor.

#4
Foto - Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı

Kompakt boyutu, düşük ağırlığı ve optimize edilmiş güç tüketimi ile insansız hava araçlarına kolayca entegre edilebilen, elektronik destek ve elektronik taarruz yetenekleri olan ANTIDOT 2EA 200, hasım hava savunma sistemlerini ve bulunduğu yönü tespit ediyor. Sistemlerin arama ve takip radarlarının sinyal özelliklerini detaylı olarak ölçer ve bu bilgiyi tehditleri teşhis etmek için kullanılıyor. Tam otonom olarak çalışan sistem, yüklenen elektronik taarruz teknikleri ile hava savunma sisteminin radarlarına taarruz ediyor. FULMAR 200, insanlı ve insansız hava araçlarında keşif gözetleme amacıyla kullanılmak üzere geliştirilen hafif, kompakt ve güç tüketimi düşük yeni nesil bir sentetik açıklıklı radar (SAR) sistemi olarak dikkati çekiyor. FULMAR 200, her türlü hava koşulunda gece ve gündüz, Spotlight ve Stripmap SAR ana işlevlerini gerçekleştirebilecek AESA yapıda bir Keşif Gözetleme Radar Sistemi olarak öne çıkıyor. Kanat altına ya da hava platformu gövdesine entegre edilebilir pod yapısında olan FULMAR 200, böylece EO/IR kameralar ile birlikte kullanılabiliyor.

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