Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı

Kompakt boyutu, düşük ağırlığı ve optimize edilmiş güç tüketimi ile insansız hava araçlarına kolayca entegre edilebilen, elektronik destek ve elektronik taarruz yetenekleri olan ANTIDOT 2EA 200, hasım hava savunma sistemlerini ve bulunduğu yönü tespit ediyor. Sistemlerin arama ve takip radarlarının sinyal özelliklerini detaylı olarak ölçer ve bu bilgiyi tehditleri teşhis etmek için kullanılıyor. Tam otonom olarak çalışan sistem, yüklenen elektronik taarruz teknikleri ile hava savunma sisteminin radarlarına taarruz ediyor. FULMAR 200, insanlı ve insansız hava araçlarında keşif gözetleme amacıyla kullanılmak üzere geliştirilen hafif, kompakt ve güç tüketimi düşük yeni nesil bir sentetik açıklıklı radar (SAR) sistemi olarak dikkati çekiyor. FULMAR 200, her türlü hava koşulunda gece ve gündüz, Spotlight ve Stripmap SAR ana işlevlerini gerçekleştirebilecek AESA yapıda bir Keşif Gözetleme Radar Sistemi olarak öne çıkıyor. Kanat altına ya da hava platformu gövdesine entegre edilebilir pod yapısında olan FULMAR 200, böylece EO/IR kameralar ile birlikte kullanılabiliyor.