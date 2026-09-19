Bayraktar TB2 yine yaptı yapacağını! Milli podlarımız, 18 ülkenin aklını aldı
Baykar tarafından Bayraktar TB2'lere entegre edilen yerli ANTIDOT ve FULMAR podları, Konya'da 18 farklı ülkenin uluslararası savunma heyetinin katıldığı demo gösteriminde muazzam bir başarıya imza attı. Elektronik destek, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü SAR görüntüleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda kusursuz bir şekilde sergileyen TB2'ler, yabancı askeri heyetlerden tam not aldı. Gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilen bu milli sistemler, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki rakipsiz üstünlüğünü bir kez daha tescilledi.