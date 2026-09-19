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Otomotiv
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Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

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Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

Tüm zamanların en çok satan arabaları belli oldu. Listede yer alan modeller arasında hangileri bulunuyor? İşte listedeki o modeller..

#1
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır.

#2
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor. İşte tüm zamanların en çok satan arabaları:

#3
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

JEEP CHEROKEE | 3 MİLYON Seri başlangıcı: 1974 | ABD

#4
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

SUBARU LEGACY | 3,6 MİLYON 1989 | Japonya

#5
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

HYUNDAI SONATA | 7,3 MİLYON 1985 | Güney Kore

#6
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

HYUNDAI TUCSON | 7 MİLYON 2004 | Güney Kore

#7
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

HONDA FİT | 7 MİLYON 2001 | Japonya

#8
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

CHEVROLET CRUZE | 4 MİLYON 2008 | ABD

#9
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

DODGE RAM | 8 MİLYON 1981 | ABD

#10
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

KIA RİO | 4,5 MİLYON 2000 | Güney Kore

#11
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

FORD EXPLORER | 8 MİLYON 1990 | ABD

#12
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

SUZUKI SWIFT | 5 MİLYON 1983 | Japonya

#13
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

TOYOTA YARİS | 8,7 MİLYON 1999 | Japonya

#14
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

NİSSAN ALTİMA | 5 MİLYON 1992 | Japonya

#15
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

FİAT UNO | 8,8 MİLYON 1983 | İtalya

#16
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

HONDA CR-V | 9 MİLYON 1995 | Japonya

#17
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

FİAT PUNTO | 9 MİLYON 1993 | İtalya

#18
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

TOYOTA LAND CRUISER | 10 MİLYON 1951 | Japonya

#19
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

MAZDA FAMILIA | 10 MİLYON 1963 | Japonya

#20
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

PEUGEOT 206 | 10 MİLYON 1998 | Fransa

#21
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

VOLKSWAGEN BEETLE | 21 MİLYON 1938 | Almanya

#22
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

VOLKSWAGEN GOLF | 25 MİLYON 1974 | Almanya

#23
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

FORD F-SERİSİ | 34 MİLYON 1948 | ABD

#24
Foto - Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları

TOYOTA COROLLA | 50 MİLYON 1966 | Japonya

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