Resmen peynir ekmek gibi gitmişler! İşte tarihin en çok satan arabaları
Tüm zamanların en çok satan arabaları belli oldu. Listede yer alan modeller arasında hangileri bulunuyor? İşte listedeki o modeller..
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Tüm zamanların en çok satan arabaları belli oldu. Listede yer alan modeller arasında hangileri bulunuyor? İşte listedeki o modeller..
Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır.
Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor. İşte tüm zamanların en çok satan arabaları:
JEEP CHEROKEE | 3 MİLYON Seri başlangıcı: 1974 | ABD
SUBARU LEGACY | 3,6 MİLYON 1989 | Japonya
HYUNDAI SONATA | 7,3 MİLYON 1985 | Güney Kore
HYUNDAI TUCSON | 7 MİLYON 2004 | Güney Kore
HONDA FİT | 7 MİLYON 2001 | Japonya
CHEVROLET CRUZE | 4 MİLYON 2008 | ABD
DODGE RAM | 8 MİLYON 1981 | ABD
KIA RİO | 4,5 MİLYON 2000 | Güney Kore
FORD EXPLORER | 8 MİLYON 1990 | ABD
SUZUKI SWIFT | 5 MİLYON 1983 | Japonya
TOYOTA YARİS | 8,7 MİLYON 1999 | Japonya
NİSSAN ALTİMA | 5 MİLYON 1992 | Japonya
FİAT UNO | 8,8 MİLYON 1983 | İtalya
HONDA CR-V | 9 MİLYON 1995 | Japonya
FİAT PUNTO | 9 MİLYON 1993 | İtalya
TOYOTA LAND CRUISER | 10 MİLYON 1951 | Japonya
MAZDA FAMILIA | 10 MİLYON 1963 | Japonya
PEUGEOT 206 | 10 MİLYON 1998 | Fransa
VOLKSWAGEN BEETLE | 21 MİLYON 1938 | Almanya
VOLKSWAGEN GOLF | 25 MİLYON 1974 | Almanya
FORD F-SERİSİ | 34 MİLYON 1948 | ABD
TOYOTA COROLLA | 50 MİLYON 1966 | Japonya
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