Türkiye almak için bastırıyordu! “Gökyüzünün canavarı” F-35’lerle ilgili büyük skandal deşifre oldu
Türkiye’nin almak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttüğü F-35'lerle ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin almak için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttüğü F-35'lerle ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.
Avustralya'dan tamir edilmek üzere ABD'ye gönderilen en gizli F-35 savaş uçağı parçalarının yolunu şaşırarak Hong Kong'a yönlendirilmesi, Washington'da büyük bir ulusal güvenlik krizine yol açtı. Aralarında hassas teknolojiye sahip bir kokpit kanopisinin de bulunduğu hayati bileşenlerin Çin'in eline geçmiş olabileceği şüphesiyle ABD Kongresi kapsamlı bir soruşturma başlattı. F-35 Ortak Program Ofisi ve üretici Lockheed Martin kayıp parçaları geri almak için acil önlemler alırken, yaşanan bu skandal küresel savunma dünyasında şok etkisi oluşturdu.
Politico internet sitesinin haberine göre, F-35 savaş uçağı parçalarının bu yaz ülkeler arası taşınması sırasında bir aksama meydana geldi.
Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynak, haber sitesine yaptıkları açıklamada, uçaklara ait parçaların tamir edilmeleri amacıyla Avustralya'dan aracı firmayla ABD'ye gönderildiğini ancak yolda nedeni bilinmeyen şekilde Hong Kong'a yönlendirildiğini ileri sürdü.
İsimleri açıklanmayan kaynaklar, şu an nerede oldukları tam olarak bilinmeyen parçalar arasında gizli teknolojiye sahip bir kokpit kanopisinin yer aldığını iddia etti. Kaynaklar, olayın ardından ABD Kongresinin, savaş uçağı sisteminin kritik bileşenlerinin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığını öne sürdü.
ABD Savunma Bakanlığının F-35 Ortak Program Ofisi, yaptığı açıklamada, "kullanılamaz durumdaki F-35 Lightning II bileşenlerinin sevkiyatıyla ilgili bir sorunun farkında olduklarını" kaydetti.
Açıklamada, bu bileşenleri geri getirmek, olayı soruşturmak ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için tedbirler almak üzere "ABD yetkilileri ve sektör ortaklarıyla çalışıldığı" bilgisi verildi. F-35 savaş uçaklarını üreten ABD'li Lockheed Martin firması da açıklamasında, sevkiyatların durumuna ilişkin bilgileri güvenlik nedeniyle paylaşamayacağını ancak her sevkiyatın azami özen ve güvenlik önlemleriyle yürütüldüğünü kaydetti.
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