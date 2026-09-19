Türkiye almak için bastırıyordu! “Gökyüzünün canavarı” F-35’lerle ilgili büyük skandal deşifre oldu

Avustralya'dan tamir edilmek üzere ABD'ye gönderilen en gizli F-35 savaş uçağı parçalarının yolunu şaşırarak Hong Kong'a yönlendirilmesi, Washington'da büyük bir ulusal güvenlik krizine yol açtı. Aralarında hassas teknolojiye sahip bir kokpit kanopisinin de bulunduğu hayati bileşenlerin Çin'in eline geçmiş olabileceği şüphesiyle ABD Kongresi kapsamlı bir soruşturma başlattı. F-35 Ortak Program Ofisi ve üretici Lockheed Martin kayıp parçaları geri almak için acil önlemler alırken, yaşanan bu skandal küresel savunma dünyasında şok etkisi oluşturdu.