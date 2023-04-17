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Dünya
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Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

2023-04-17 21:55:39
Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Afganistan’da Ramazan ayında “cilebi” ismi verilen tatlıya talep artıyor.

#1
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Ekonomik kriz ve kuraklığın yaşandığı Afganistan'da ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ederken halkın iftar sofralarında en çok tercih ettiği yiyecekler arasında "cilebi" tatlısı bulunuyor. Ramazan ayına sakin bir ortamda giren ülkede, iftar saati yaklaştıkça semt pazarlarındaki heyecan da artıyor.

#2
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Ülkenin batısındaki Herat kentinde halk, ramazanın gelmesiyle canlanan semt pazarlarına iftar ve sahur hazırlıkları için akın ederken iftariyeliklerde en çok tercih edilen yiyecekler arasında "cilebi" tatlısı yer alıyor.

#3
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki cilebi, pazarların en çok rağbet gören lezzetlerinden. Cilebi satıcılarının tezgahlarında iftar saatinin yaklaşmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Satıcılar, iftar öncesi müşterilerine tatlı yetiştirebilmek için adeta zamanla yarışıyor.

#4
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Un, şeker ve yumurtayla yapılan hamurun yağda kızartılmasıyla servis edilen cilebi, Afgan sofralarının en lezzetli tatlılarından.

#5
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Afganistan halkının ramazandaki vazgeçilmezi olarak bilinen cilebi tatlılarının satışlarında bu yıl artış yaşandığı bildirildi.

#6
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Herat'ta cilebi üretimi yapılan firması bulunan Abdul Gaffar Kerimi, AA muhabirine, bu sene cilebi satışlarında geçen seneye göre artış yaşandığını ve tatlıcılara günlük 700 kilogram cilebi sattıklarını söyledi.

#7
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Cilebi tatlısının ramazan sofralarının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Kerimi, "Bu sene ramazanın geçen yıllara göre biraz soğuk mevsime denk gelmesi de cilebi tatlısının satışında artışa neden oldu." dedi. Herat Tatlıcılar ve Pastacılar Sendikası Başkanı Hafız Azizullah Timuri de Herat genelinde 200'den fazla tatlı ve pasta üreten firmanın bulunduğunu ve bu firmalarda 5 bin 500'den fazla kişinin çalıştığını belirtti. Timuri, "Afganistan genelinde, özellikle ülkenin batısındaki illerde, ramazan ayında cilebi tatlısının tüketiminin artmasıyla bu firmaların üretimi de ikiye katlandı." diye konuştu.

#8
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Herat'ta tatlı üreten firmalardan birinde çalışan Hilaluddin Emiri de yaklaşık 2 yıldır bu firmada çalıştığını ve ilk kez bu sene üretimin ikiye katlandığını kaydetti. Öte yandan Herat sakini Muhammed İbrahim Ahmadi, "Ülkedeki ekonomik krize ve insanların durumunun iyi olmamasına rağmen halk ramazan tatlısı alışkanlığından vazgeçemiyor. Herkes kendi gücünün yettiği kadarını satın alıyor." dedi. Cilebi tatlısının ramazan ayının adeta bir "sembolü" haline geldiğini vurgulayan Ahmadi, bu tatlının herkes tarafından beğenildiğini sözlerine ekledi.

#9
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Ülkede yüzyıllardır devam eden bir diğer ramazan geleneği de sahurda et ile hazırlanan Afgan pilavı. Semt pazarlarında çok sayıda pirinç çeşidi bulmak mümkün.

#10
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Ülkenin en kaliteli pirinci, kuzeydeki Kunduz vilayetinde yetiştiriliyor. Kunduz'da yetişen pirinç, ülke geneline yetmediği için Pakistan ve Hindistan'dan da ithalatı yapılıyor.

#11
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Uzun yıllar savaşla boğuşan ülkede insanlar yoksulluk içinde yaşamalarına rağmen, ramazan boyunca komşuları, arkadaşları ve yakınlarını iftara davet ediyor.

#12
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

İftarda ana yemek olarak genelde Bulani böreği ve ardından meyve ile yeşil çay eşliğinde badem, ceviz ve kuru üzüm tercih ediliyor.

#13
Foto - Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Ülke nüfusunun yarıya yakınının işsiz olması ve nüfusun büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında yaşaması nedeniyle bazı evlerde ise iftarda sadece ekmek ve çay tüketiliyor.

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