Afganistan’da Ramazanın vazgeçilmezi! Bu tatlı yoksa sofraya oturmuyorlar

Cilebi tatlısının ramazan sofralarının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Kerimi, "Bu sene ramazanın geçen yıllara göre biraz soğuk mevsime denk gelmesi de cilebi tatlısının satışında artışa neden oldu." dedi. Herat Tatlıcılar ve Pastacılar Sendikası Başkanı Hafız Azizullah Timuri de Herat genelinde 200'den fazla tatlı ve pasta üreten firmanın bulunduğunu ve bu firmalarda 5 bin 500'den fazla kişinin çalıştığını belirtti. Timuri, "Afganistan genelinde, özellikle ülkenin batısındaki illerde, ramazan ayında cilebi tatlısının tüketiminin artmasıyla bu firmaların üretimi de ikiye katlandı." diye konuştu.