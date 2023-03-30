2023-03-30 21:39:06 Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar
Dünyanın dört bir yanında ramazan coşkusu yaşanıyor. Bağdat’ta bulunan Geylani Külliyesi, iftar yapanlarla dolup taştı.
Dünyanın dört bir yanında ramazan coşkusu yaşanıyor. Bağdat’ta bulunan Geylani Külliyesi, iftar yapanlarla dolup taştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki aileler iftar etmek için Şeyh Abldulkadir Geylani Külliyesi'ni tercih ediyor. Bağdatlılar, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle külliyede kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı.
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