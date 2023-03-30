  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
17
Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

2023-03-30 21:39:06
Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

Dünyanın dört bir yanında ramazan coşkusu yaşanıyor. Bağdat’ta bulunan Geylani Külliyesi, iftar yapanlarla dolup taştı.

#1
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

Irak'ın başkenti Bağdat'taki aileler iftar etmek için Şeyh Abldulkadir Geylani Külliyesi'ni tercih ediyor. Bağdatlılar, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle külliyede kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı.

#2
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#3
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#4
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#5
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#6
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#7
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#8
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#9
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#10
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#11
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#12
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#13
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#14
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#15
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

#16
Foto - Abldulkadir Geylani Külliyesi'nde iftar

Rusya'da Türkiye şaşkınlığı! Hepsi kapış kapış satıldı
Ekonomi

Rusya'da Türkiye şaşkınlığı! Hepsi kapış kapış satıldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus vatandaşlarının Türkiye için sunulan erken rezervasyonlarına yoğun ilgi gösterdiğini duyurdu.
Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!
Siyaset

Her akşam iftara katılan Kılıçdaroğlu'nun ipliği pazara çıktı!

Her akşam samimiyetsiz iftar pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile akşam ..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama
Siyaset

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Ağıralioğlu hakkında açıklama

İYİ Parti ve Millet İttifakı'nı topa tutarak İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na Cübbeli Ahmet Hoca olarak ..
Odatv HÜDA PAR'ı eleştireceğim derken büyük bir gafa imza attı. 17-25 aralıkta CHP'nin FETÖ kumpasına verdiği desteği unutarak HÜDA PAR'ı suçladı.
Gündem

Odatv HÜDA PAR'ı eleştireceğim derken büyük bir gafa imza attı. 17-25 aralıkta CHP'nin FETÖ kumpasına verdiği desteği unutarak HÜDA PAR'ı suçladı.

Oda TV bugün yaptığı bir haber ile yine rezil oldu. "Herkes Hizbullah'ı gördü ama... Bunu sadece Odatv yakaladı" manşeti ile Cumhur ittifak..
Perinçek'ten çağrı: Hayır oyu kullanın
Siyaset

Perinçek'ten çağrı: Hayır oyu kullanın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, milletvekillerine Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifine "hayır" oyu vermeleri ..
İYİ Parti’de Rasim Arı depremi! 'Hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen...'
Siyaset

İYİ Parti’de Rasim Arı depremi! 'Hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen...'

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılıp, İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı, partide istifa krizin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23