Tüm emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi! Ve karar çıktı: Emekli aylıklarında yüzde 30 fark

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yapılan bir başvuru, aynı şartlara sahip olmasına rağmen farklı tarihlerde emekli olan vatandaşlar arasında yüzde 30'u bulan devasa maaş farkları bulunduğunu gözler önüne serdi. SGK, aylıkların tahsis talebinde bulunulan tarihteki yürürlıkteki mevzuata göre hesaplandığını belirtirken, oluşan bu eşitsizliğin giderilmesi için mevcut sistemde herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Konuyla ilgili incelemesini tamamlayan KDK ise mağduriyetlerin önlenmesi için acilen mevzuat değişikliği yapılması yönünde tavsiye kararı aldı.