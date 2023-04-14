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Dünya
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2022 resmen iflas yılı oldu!

2023-04-14 08:08:21
2022 resmen iflas yılı oldu!

Japonya'da martta sona eren 2022 mali yılında kurumsal iflasların artış gösterdiği bildirildi.

#1
Foto - 2022 resmen iflas yılı oldu!

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, en az 10 milyon yen (76 bin dolar) borca sahip kurumsal firmaların durumlarını araştırdı.

#2
Foto - 2022 resmen iflas yılı oldu!

Araştırmada, Japonya geneli Nisan 2022-Mart 2023 döneminde 6 bin 799 kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı ortaya çıktı.

#3
Foto - 2022 resmen iflas yılı oldu!

Bu sayı, önceki mali yıla kıyasla 883 artış kaydetmiş oldu.

#4
Foto - 2022 resmen iflas yılı oldu!

Araştırmada iflasa yol açan sebepler arasında en fazla, yükselen ham madde maliyetleri ve artan enerji masrafları dikkati çekti.

#5
Foto - 2022 resmen iflas yılı oldu!

İflaslarda Kovid-19'la mücadele kapsamında firmalara sağlanan kredilerin geri ödenememesinin de etkili olduğu vurgulandı.

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