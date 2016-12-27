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Kimliksizlik!

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Bizde “Ne idüğü belirsiz” diye bir söz vardır. Bir de “Alamet-i Farika” diye bir şey. Şimdi moda kimliksizlik. Unisex. Kadın mı, erkek mi belli olmayacak.. Dışarıdan bakınca dinin, mezhebin, tarikatın, ırkın, cinsiyetin, ideolojin belli olmayacak..

Alamet-i Farika denilen şey, ayırt edici özelliğinizdi.. Solcuyu, ülkücüyü parkasından, bıyığından tanırdınız.. Başörtünüz ya da çarşafınızın rengi, şekli sizin kimliğiniz hakkında bilgi verebilirdi.

Bir Müslüman ya da Hristiyanı isminden hemen tanıyabilirsiniz, ama artık o da kalmadı..

Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Hindu aynı şeyi yiyip içmez. Onu yemesinden, içmesinden tanırsınız..

Müslümanın günde 5 vakit namazı var. Kıyafetinden bellidir. Namaz kılış şeklinden mezhebini anlarsınız..

Biz, aslında parmak uçlarımız gibi farklıyız.. Üstünlük doğduğumuz ana baba, doğduğumuz toprak, zaman, derimizin rengi ya da cinsiyetimizle ilgili değil..

Önemli olan farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayabilmek..

Hepimiz farklılaşarak birçok özelliklerimizde, bir diğerimizden üstün olabiliriz.. Biri en güzel şiiri yazar, öteki en güzel besteyi yapar, bir diğeri en güzel şekilde onu bir enstrümanla seslendirir, biri diğerlerinden daha güzel bir şekilde onu okur.. Herkes üstündür. Üstünler bir araya gelerek en üstünü meydana getirirler..

Ya da birimiz bir başka konudan bir başkasından çok daha üstün olabilir.. Eşitlik bu anlamda kalitesizliktir..

Aslında benim dünüm bugünüme eşit değil. Zaten değil mi ki, iki günü birbirine eş olan aldanmıştır..

Erkek erkeğe, kadın kadına eşit değil ki, kadın erkeğe eşit olsun..

Bizim bir kimliğimiz olmalı.. Alamet-i farikamız olmalı. Allah bizi farklı yarattı ki, tanışalım diye. Farklı yarattı ki, tearüf edelim diye. Paylaşalım diye..

Markalara bakıyorum. Yapmacık, ruhsuz, hiçbir aidiyet taşımıyor..

Herkes gizliyor, gizlemeye çalışıyor sanki kendini..

Farklılaşırken de, inanç, tarih, kültür, gelenek gibi değerlerine yabancılaşarak, ait olduğu dünyadan yabancılaşıyor aslında.. İnkârı özgürlükmüş gibi sunan bir dünyada yaşıyoruz..

Uzlaşırken de, farklılaşırken de sapıyoruz. Normlar, Standartlar bizi birbirimize benzemeye zorluyor.. Farklılık sadece markalara ve psikososyal ayrıntılara indirgeniyor.. Aynı özelliklere sahip iki üründen daha ünlü olan markaya daha fazla bedel ödeyebiliyoruz..

Onların “Norm”larına uymazsanız “Anormal” karşılanıyorsunuz.. Anormal olan ayıplanıyor, dışlanıyor, suçlanıyor ve bu benzeştirmeciler tarafından sanki günah işlemiş gibi suçlanıyorsunuz.. 

Biz bize benzeyelim, başkalarından ayrıştıralım. Bizi başkaları ile benzeştirmeye çalışanlar ya da başkaları ile benzeşmeye zorlayan aslında bizim kimliğimize karşı tehdit oluşturuyorlar..

Birileri kadın-erkek ayrımını bile istemiyor. Babalık yok edilmeye çalışılıyor. Erkek erkekle, kadın kadınla evlenebilsin istiyorlar.. “Arjantin’de aile mahkemesi kocası ölen 33 yaşındaki bir kadının 32 yaşındaki üvey kızıyla evlenmesinde sorun olmadığı kararına vardı. Ülkede 2010 yılından beri eşcinsel evliliklerine izin verilmesine rağmen medeni kanuna göre kan bağı bulunmasa dahi ebeveyn-çocuk evlilikleri yasaklanmış durumda olduğu için mahkemenin kararı emsal niteliği taşıyor.” El Pais gazetesinin haberine göre kadının kocasının 2010’daki 4 ay süren evliliklerinin ardından kocasının ölmesiyle lezbiyen ilişkiler başlamış. Ve iş sonunda resmi evlilik noktasına gelmiş. Hakim Ricardo Dutto, 27 sayfalık  kararında Arjantin anayasasının yurttaşların “mutlu olma hakkı”na gönderme yapıyor.. Bu evlilik aslında toplumun dindar kesiminde gayrimeşru bir ensest ilişki olarak değerlendiriliyor ve tepki görüyor. Hatta kadının kocasının kızı ile ilişkisinin, kocasının ölümünden önce başladığı ve çapraz ilişki yaşadıkları iddia ediliyor.

Batıda aile çöktü. Düşünsenize 5 kişilik bir ailede en az bir kişi, en az bir defa intihara teşebbüs etmiş. Bir diğer kişi alkolik ya da uyuşturucu kullanıyor, bir diğeri homoseksüel, lezbiyen, biseksüel ya da ensest ilişki içinde. Bir diğeri psikolojik destek almadan kendini yönetemiyor. 5. kişi engelli. Kimi obeziteden, kimi geriatriden, kimi genetik, kimi psikolojik, kimi kaza, kimi şiddet, kimi doğum sırası ve sonrası bir şekilde engelli.

Bu sorunların birkaçını aynı anda yaşayanlar az değil. Dahası bu anomali, yaş gençleştikçe oransal olarak daha da artıyor.

Evlenmiyorlar, geç evleniyorlar, evlenenler çabuk boşanıyor ve çocuk yok. Mutluluk katsayısı çok düşük..

Bakın batıda intihardan ölen insan sayısı, doğuda terörden ölen insan sayısından az değil.

Bu hastalık batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor. Bugün batıda dört kişiden bir kişi babasının sorulmasından rahatsız. Çünkü emin değil. Bu ailenin bittiği noktadır.. 

Doğduğumuz ana-babayı biz seçmedik, doğduğumuz zamanı, toprağı, derimizin rengini ve cinsiyetimizi de biz seçmedik. Bundan dolayı üstün ya da geri olamayız.. Biz insanız ve bu dünyada herkesin insanca yaşama hakkı vardır. Bu özelliklerimiz bizi birbirimize düşman yapmamalı. Bizler “ya dinde kardeş, ya tende bir eşiz.” Allah bizi “tearüf edelim diye” yarattı. Allah bizi kabileler halinde yarattı ki, tanışalım istedi.

Kimliklerimizi yeniden kuşanalım. Allah bizi parmak uçlarımız gibi farklı yarattı. Farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşayacağız. Dertlerimizi paylaşacağız ki azalsın, mutluluklarımızı paylaşacağız ki, çoğalsın. Selam ve dua ile.. 

 

YORUMLAR
600

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Muhalif

Kimim ne olduğu ne yaptığı bizi ilgilendirmez be hocam. İlim irfan nerede o önemli ooo. Kim kiminle ne yaparsa yapsın. Adamlar ilimde bilimde bizden ileri de mj.EVET. Biz ona bakalım.Avrupa da ensest veya eşcinsel ilişkiler oluyor uyuşturucu artıyorsa bize ne. Ki tarih boyunca böyle şeyler olmuştur olacak önüne geçilmez.İlim lazım ilimmmmmmm. . 1000 li yılların ilk başlari dışında hani nerde bir Müslüman bilim adamı? Ülkemiz müslümanlar olarak zor durumda isek bilin ki bilim olmadığı içindir. Konu uzar gider...

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selam ve dua

Selamın aleyküm bugün yazdığınız konu önlenemeyen nüfus artışına bağlı robotlaşma ülkemizde ki durum da çok iç açıcı değil . Maalesef çözümü de yok tekrar ilk çağlara dönülecek tekrar ve tekrar kıyamete kadar devam edecek

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Bsr

Sayin Dilipak,batinin teknolojisi karşinda gozleri kamaşanlara onların içinde bulunduğu ahlaki çoküntuyü yazıyor. Biz iyi durumdayız dmiyor:hele gecmişle hiç öğünmüyor

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hayati

1000sene oncekilerleogunmekbos hayaldir,bak Mevlana ne diyor dun dundur cancagizim bugun yeni seyler soylemek lazim,Muhim olan gunu anlamakIbni Sina ile durmadan ogunmek bize bir sey kazandirmaz,O Ibni Sina idi peki biz ne yaotikhic....

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Hüsamettin demir

Hayati kardeşim bugünkü ilmin ve teknolojinin temelini atanlar ibni sina, ali kuşçu, farabi, buruni vb. İslam alimleridir. Avrupa bunları bizden hırsızlamış kendisi bulmuş gibi servis etmiş sen daha tarihini bilmiyorsun kim oldulugunu bilmiyorsun geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Bu arada sen tufan göçer kardeşim bu dünyadan birgün göçüp gideceğiz insanı şu fani dünyada mutlu ve mesut eyleyen yegane şey imandır iman huzurun ve mutluluğun temel taşıdır para maddiyat ve bu dünyanın içindekiler mutluluk için yetmez illa edep illa iman şu avrupa seviciligini bırakalım ölmüş kokmuş bir avrupa önümüzde yatmış duruyor hocamın bahsettiği sapkınlıkları okuduk hep birlikte ama sizler gibi ölü sevicilerden bahsetmeyi unutmuş hay Allah müstakını versin hocam ölü seviciliği nasıl es geçersin memleketimizde bunlardan çok varken....

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selam

Yaa sankiTürkiyeçok iyi durumda mı.Elle tututlur hangiyanımız var.Bize bir anlatsanız Sayın Dilipak.....

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Nuray

Deas yüzünden. Sünnileri hasdi sabi yüzünden Şiileri kötü bilemeyiz.hepimiz farklı mezhepten olsakda din kardesiyiz.hsstalikli,şiddete meyilli manyaklar yüzünden mezhep ırk düşmanlıklarına izinvermeyelim.

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Mustafa Özen

Sayın Dilipak,Batılı aile yapısına ilişkin istatistik bilgileri nereden aldınız.?Lütfedip yazarsanız,verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu test edebiliriz.

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Yıldız

Tamam batı çöküyor da İslami nizamı dünyada tesis edecek müslüman alem nerede. Bu çift kollu terazi değil ki bir tarafı boşaldığı zaman diğer taraf yukarı kalksın. İlimden,eğitimden,bilgiden hatta dininden uzak müslüman alem dünyaya ne kadar ne verebilir?

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ercan

Sn.yazar artık müzik yarışmalarında bile küpesi olmayana dòvmesi olmayana tayt gibi pantolon giymeyene takım elbise giymeyene sahneye yakîşmıyorsun denilerek hakjında menfi puan veriliyor.

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Varnalı

Hocam Allah sizden razi olsun.Burda ailenin birlik ve beraberliğini, kadinin ve erkeğin yerinde Olmasini kisacasi ailenin tam manasi ile aile olmasi gerektiğini guzelceizah ettiniz.Evet Butun bu ahlaksizliklar batidan yayilmiş saymama gerek yok.Arkadaşimiz Telefon diyor Ben de, telefon a ilaveten çok daha fazla batida Uretilen teknoloji urunu ilave edebilirim.Ama Eskiden telefon yoktu araba uçak ve saifeTeknolojiler yoktu Amaaileler vardi hem de mutlu aileler vardi.Simdi bakiyorsun bir ailenin her bir seyi yerinde villasi arabasi yatlar katlari var. Ama mutlu degiller. Öte yanda bakiyorsun Mütevazi bir aile kendilerine gore evi yeri kendi halin de geçinen bir aile ve mutlu. Dinimiz ne diyor TEKNOLOJIYI ALAMA AHLAKSIZLIKLARI ALMA.

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Mehmethan

Vallahi hergün yazsanız yeridir üstadım,belki ecnebiler de daha geç olmadan idrak ederler..selamlar

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ismet yılmaz

Batı yı kötülemek için bâtılı tasvir etmiştiniz.Biliyorsunuz, "Batıl fikirleri tasvir, safi zihinleri idlaldir/bozmaktır.

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Güzin okumuş

Hocam sizden Allah Razı olsun dünyamızın toplumlarımızın hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini okadar doğru dile getiriyorsunuz ki .

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emirhan emir

Hayati ve Tufan adli yorumcular elinize beyninize saglik valla cok isabetli yorumlar yapmisiniz eksigi var fazlasi yok,iste mezhep ayirimci zihniyeti boyle oluyor insanlik merhamet duygu ve bilgiside eksik boyle zihniyetin islam topraklarinda yapilan katliamlara bakin hangi ulkede var!ve bu kadar savastan olumlerden kacipta iltica etmek isteyen bu kadar insan neden hep avrupaya (gavur)gitmek ister,mesela islamiyetin kalbi dedikleri arabistan neden multeci almaz zengin korfez guya musluman korfez ulkeler neden multeci almaz!bunlari aciklayacagina muhterem cok bilgili!! yazarimiz bunlari yazacagina iste avrupaya sallayip duruyor maksat kose dolsun valla ne guzel meslek biz essek gibi gece gunduz calisip boyle maas almamakla beraber boyle meshurda olamiyoruz guzel ulke kimlerin eline ve yorumuna kaldi vah ki ne vah,eee her toplum hakketigi sekilde yonetilirmis.

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FATİH

arkadaşlar biraz geniş düşünün çok okuyun at gözlüğü ve takıntılarınızla kötü kişileri örnekmiş gibi görüp nefsinize kolay gelen şeyleri sahiplenmeyin.kuran ı kerim ve peygamber s.a.v.efendimiz islam dininin örnekleridirler.sizler 32 farzı bilmezsiniz ama kafanıza göre takılırsınız çünkü siz ilk önce kendi nefsinizi terbiye etmek gerektiğini bilmezsiniz.hep duyduklarınızla amel efersiniz.islam bilime karşı değildir "oku" emri islamda vardır.islam bilime karşı değildir sadece sapkınlığa ve Allah c.c nin haram kıldığı şeylere karşıdır.siz bunuda bilmezsiniz ilk yazılı anaysdayı yapan peygamberHz Muhammed sav efendimiz dir.yasama,yürütme ve yargı nın aynı zamanda başıydı yani hem peygamber hemde devletin başkanıydı.biz bu münafık ve gavurları ikiyüzyıl önce nasıl yaşadıklarını okuduk buze maval anlatmayın.bunlara medeniyet her bilim dalında gelişme ve icat islam devleti Endülüs ten gelmiştir siz bunlarıda bilmezsiniz.biraz fszla okuyun kimseye bir şey sormadan şüpheye düşmeden en güzeli anında araştırıp okumanızı tavsiye ederim.size bir tavsiye dahaölümü öldürmenin,kabir kapısını kapama nın anahtar ve çaresi sizd varsa bizede söyleyin size uyalım yoksa susun ve ogüne hazırlanın ölüm apansız gelir.son pişmanlık fayda etmez selamun alyküm.

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Bedri Taştan

Batı hiçbir zaman doğuya rahat bırakmadı.Örnek Türkiye 10 yılda bir darbe yaptılar bunca darbe girişimine rağmenTürkiye 3 kat büyüdü

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hayati

Yani butun kotuluklerin anasi bati diyorsundakullandigin cep telefonuotomobilbilgisayar televizyon elektrik twittergooglee mailve bilcumle buluslar senin deyiminle tum bukotulukler ve ahlaksiz buluslar batidan geldimuhtemelenkullanmiyorsundur.Tebrik ederim muslumanlarin 500 yildirbulus konusundainsanliga katkilari varmidir?VAr sa yazi da haberimiz olsun...Hayirlipazarertesileri..

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Tufan göçer

Hocam biginize...2016 dünya mutluluk endeksi yayınlandı..ilk 30 da bir tane islam ülkesi yok ve biz 78 inci sıradayız..batıyı birkaç örnekle kötü göstermeyin lütfen...

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Abdurrahman Dilipak
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