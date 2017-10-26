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Yeni teknik direktör belli oldu

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'in getirildiğini duyurdu.

26 Ekim 2017 Perşembe 00:21
Yeni teknik direktör belli oldu

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'in getirildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz Mustafa Reşit Akçay’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek’i getirdi.

Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara’da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı. Görüşmeye Atiker Konyaspor’umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı.

Sayın hocamız yarın(Perşembe) Konya’ya gelecek, kulübümüzle sözleşme imzalayacak ve akşamki antrenmanda takımımızın başında yer alacak.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 00:21
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