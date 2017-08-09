Yaşlıya 750 TL maaş müjdesi

Emeklilik için yeterli primi olmayanların yaşlılıkta maaş imkanı var. Primi eksik olanlar için borçlanma imkanları üzerinde çalışmalar sürerken; hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara 65 yaş aylığından yararlanma fırsatı sunuluyor. Pek çok kişi, bilmediği için bu imkandan yararlanmıyor. 65 yaş aylığından yararlanmak için gelir şartı esnetilirken, ödenen maaş da arttı.

3 ŞARTI BULUNUYOR

65 yaş aylığı alabilmek için 3 temel şart bulunuyor. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. 65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir. Daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Şimdi bu şart değişti. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 423,58 TL'nin altındaysa aylık bağlanabiliyor. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor.

SAĞLIK DA ÜCRETSİZ

65 yaş aylığı, Temmuz'da, memur maaşlarının artmasıyla yükseldi. Aylık tutar 235,21 liradan 250,75 liraya, 3 aylık tutar da 705.63 liradan 752,25 liraya ulaştı. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. Başvuru formu, Aile Bakanlığı'nın sitesinde mevcut..