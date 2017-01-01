Vadikoru'ya Avrupa'dan ödül

Dünyanın en saygın gayrimenkul ve mimarlık ödüllerinden biri olan ve 26 yıldır düzenlenen International Property Awards 2017-2018’in Avrupa ayağı olan European Property Awards’ın (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) gala gecesi Londra’da gerçekleşti.

İstanbul Ayazağa’da Invest İnşaat güvencesiyle yapımına devam edilen Vadikoru’nun ofis blokları dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alan International Property Awards 2017-2018’nin Avrupa ayağı olan European Property Awards’da ödüle layık görüldü.