Uygurlu Türkler nasıl devrim yapabilir?

İşte o yazı;

''Günümüzde Uygur Türklerinin ÇKP karşıtı etnik Han Çinlileri gibi “İnternet Devrimi” yapma ortamı ve imkanı bulunmamaktadır. İşgal altındaki Doğu Türkistan’da Çin’in günden güne azgın bir şekilde artan Çin milli zulmüne karşı topyekün isyan etmek ve ayaklanmak Millet olarak ana yurdumuzu Çin katliamı sonucu kendi ölülerimizin gömülü olduğu bir toplu mezara dönüştürmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Halkımızın Çin katliamlarından kaçarak komşu,kardeş ve dindaş ülkeler ; Pakistan,Afganistan, Tacikistan,Kırgizistan,Kazakistan, Özbekistan’a kaçarak barınmaları şu an için asla mümkün değildir.Çünkü bu ülkelerin tamamı Çin’in güdümündeki Şanghay İşbirliği Örgütünün üyesidirler. Geçtiğimiz yıllarda Kırgız yönetiminin yaptığı gibi kendilerine sığınmak isteyen Kardeşlerimizin Kırgız ve Uygur olmalarına bakmaksızın toptan öldürmekten çekinmezler.Onlar yapmaz ise,Çin Ordusu bizzat bu katliamları yaparlar. Sığınabildikleri takdirde dahi bu Kardeş ülkeler yıllardan beri yaptıkları gibi bu Uygur,Kazak ve Kırgız Türkü sığınmacı kardeşlerini düşmanları Çin’e teslim etmekten asla çekinmeyeceklerdir.

Bu Durumda Uygurlar Olarak Ne Yapmalıyız ?

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri olarak Şimdiye kadar olduğu gibi yine koyun sürüsü gibi dağınık, bir birimizden kopuk,tehdit altındaki geleceğimizden tamamen habersiz pervasızca “ Sadece Kendim rahat yaşayayım bu Bana Yeter !” mantığı ile hareket edersek dahi,sonumuz diğer Kardeşlerimiz gibi hemen bir gün eninde sonunda Çinlilerin elinde acı çekerek ölmektir. Ne yaparsak yapalım,nasıl teslim olursak olalım,nasıl ve ne şekilde itaat edersek edelim Çin’in katliamından kurtulabilmemiz asla mümkün değildir. Çin’in bizi yok etmesi ve öldürmesi için Müslüman Uygur kimliğimiz yeter ve artar bile.

Karşılık Hareketinin Adını “ Sukut Etmek – Susmak “ olarak Tanımladım.

Bu Sukut etmek – Susmak eylemi nasıl olacaktır ? hepimizin yakinen bildiğimiz gibi Çin yönetimi Ramazan ayının başlaması ile Doğu Türkistan’ın bütün il,ilçe ve köylerine kadar olan bütün yerleşim birimlerinde sadece Uygurları (etnik Çinlileri değil) 100 binler ve hatta milyonlarca kişiyi büyük meydanlara toplayarak “ İki Yüzlülere Karşı Savaş- ÇKP’ye Sadakat Yemini Etme “ adı ile büyük çaplı ve kalabalık toplantılar ve mitingleri düzenlemektedirler. Çinlilerin Uygurları bu şekilde sürekli aşağılama ve hakaret etme eylemi bu Sukut eylemi için bulunmaz bir fırsat olacaktır.

Uygurlar zorla getirilip toplandıkları bu meydanlardaki büyük ve kalabalık toplantı ve Mitinglerde şunları yapabilirler ;

Topluca oturma eylemi yapmak. “Çin Komünist partiye sadakat” yeminini ret etmek. Hiç bir şekilde Konuşmadan toplantı ve mitingi bitene kadar sessiz ve suskun kalmak. Sukut içinde Oturma eylemi süresince su içmemek,hiç bir şey yememek. Çin yönetiminin asker, polis ve diğer görevlilerinin talimatlarını yerine getirmemek. Çin Polis ve askeri ile yetkililerine karşı hiçbir şekilde karşılık vermemek. Sukut ederek ve hiç konuşmayarak hiç bir eylem ve harekette bulunmamak. Kalben Ulu Yaradanımız Allah Taala’nın ismini sessizce zikretmek ve sukut ,hareketsizlik ve oturma eylemini ısrarla sürdürmek.

Milli Sukut Eylemi ve Muhtemel Sonuçları

Miting ve toplantı meydanlarında zorla getirilip toplanan 10 bin kişi bu sukut ve hareketsizlik eylemini topluca gerçekleştirdikleri taktirde Çin, 5 bin kişiyi tutuklayarak götürseler dahi kalan 5 bin kişi asla kaçmamalı ve şaşırmamalıdır. Bu Sukut Etme ve Hareketsizlik eylemini bir köy,kasaba veya İlçe bazında koordine etmek ve gerçekleştirmek çok önemlidir. Bu eylem bir yerde başlandı mi arkası gök gürültüsünün oluşturduğu elektrik akımı gibi ( çakmak çakması gibi) son sur’at bütün ülke çapına yayılacak ve yaygınlaşacaktır. Böyle bir pasif ve hiçbir şekilde şiddet içeremeyen halk hareketi dünya çapında büyük ses getirecek ve uluslar arası toplumun, dikkatinin Doğu Türkistan üzerine en iyi şekilde çekmesini sağlayacaktır. Çin’in Uygur Türklerinin dini ve milli gururunu,izzetini ve nefsini çiğneyerek , Uygur toplumunun kendilerine olan ümit ve güvenini tamamen yok ederek onları önce manen ve daha sonra ise, ruhsuz ve geleceğinden ümidin kesen, mezbahaya gamsız bir şekilde kendi ayakları ile giden Uygurları toptan katliam yaparak yok etme şer’i planları böylece akamete uğratacaktır. Çin’in bu adice,sinsice yöntemlerle Uygurları toptan yok ederek Doğu Türkistan’ı ebedi bir Çin ülkesi yapma stratejik planı için “ Uygur milli Sukut Hareketi” halledici bir rol oynayabilecektir.

Bu Hareketin Başarılı Olması İçin Alınacak tedbirler

Bu Milli Sukut Hareketi esnasında toplum içine sinsice girmeyi başarmış Çin’in provaktör- Ajanlarının halkı şiddete yönlendirme girişimleri başarısızlığa uğratılmalı ve bu Provakatör-Ajanlar derhal saf dışı edilmelidir. Bu tedbirler bu Sukut Hareketinin emniyetini ve buna bağlı olarak başarısını sağlamak için çok önemlidir. Bu tür pasif direnme eylemi Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin ortak bir Milli eylem ve hareketine dönüştüğü takdirde Çin işgal Ordusunun katliam ve kıyımı pek öyle kolay şekilde gerçekleştirilemeyecektir.

Benim bu düşünce ve önerilerime Diasporadaki Doğu Türkistan ve Uygur Teşkilatları ile bazı siyasi şahıslar “Doğu Türkistan’da esaretteki Uygur Türklerinin böyle bir eylemi yapabilmeleri asla mümkün değildir.” Diyerek karşı çıkabilir ve beni bu konuda eleştirebilirler.

Bu düşüncede olan Teşkilat ve Siyasetçilere bu konudaki cevabım şudur ; Doğu Türkistan’daki Kardeşlerimiz imkansız denilen bir çok karşılık hareketlerini şimdiye kadar gerçekleştirdiler ve gerçekleştirmeleye de devam ediyorlar.

Bazı Bilgisiz okumayan kara cahiller ile bu düşünce ve önerilerden son derece şaşıran ve tedirgin olan Çin’in diasporadaki vatan haini işbirlikçi casusları beni “Sen Uygurları Toptan Ölüme Göndermek mi İstiyorsun ?” gibi,güya Uygurları korumak istiyormuş sahte roller yaparak ortaya çıkabilirler.