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Ümit Özat takımından umutlu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ben takımıma inanıyorum. Kamp dönemi de, TSYD Kupası da bizim için iyi geçti. Takımın son durumunu görmemiz açısından iyi bir tecrübe oldu" dedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
Ümit Özat takımından umutlu

Hollanda kampını da değerlendiren Ümit Özat, "Avrupa’nın en iyi takımlarıyla maç yaptık. Amacımız kendimizi geliştirmekti. Maç skorlarının çok bir önemi yoktu. Real Sociedad maçı hariç her maça da sabahında antrenman yaparak, yorgun çıktık. Her maçta da iki 11’e yakın farklı oyuncular denedik. İyi bir kamp geçirdik. Kazasız belasız kampımızı bitirdik" diye konuştu.

"TSYD Kupası da bizim için iyi geçti" diyen Özat, "Farklı bir statü ile oynadık, yoksa Karabükspor ile final oynayacaktık. İkinci maça iki oyuncu hariç yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktık. O da iyi bir tecrübe oldu. Şimdi ligin ilk haftasında oynayacağımız Kardemir Karabükspor maçına odaklandık” ifadelerini kullandı.

Ligin başlangıç fikstüründe zorlu rakiplerin olduğunun hatırlatılması üzerine Ümit Özat, takımına güvendiğini ve bunun önemsiz olduğunu belirterek, “Hiç önemli değil bunlarla ama arayla ama sırayla oynayacaksın. Ha bugün oynamayacaksan yarın oynayacaksın. Ben takımıma inanıyorum. İyi bir takım kurduk. Şöyle bir gerçek var ki, aldığımız oyuncular kumaşları iyi ama performans kaybına uğramış oyuncular. Zaten böyle bir performans kaybı yaşamasalar zaten bu oyuncuları Türkiye’ye getirme şansınız yok. Onların da 5 haftalık bir uyum süreci olacak. Evet arkadaşlarını tanıdılar, kulüp çalışanlarını tanıdılar ama maç ve rakip tanıma başka bir şey. Öyle ümit ediyorum ki ilk 8 haftayı 10-12 on iki puan aralığında kapatırsak önümüzün daha açık olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
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