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Yerel Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adli Tıp hırsızı adliyeye getirildi
Yerel

Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adli Tıp hırsızı adliyeye getirildi

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Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adli Tıp hırsızı adliyeye getirildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra doku ve kan örneklerini değiştirmek için Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia edilen G.E., ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan G.E., 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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