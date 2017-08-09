Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump: Nükleer silahlarımız hazır!

Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ABD lideri, az önce attığı Twitter mesajında başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk emrinin nükleer silahların yenilenmesi olduğunu söyledi. Trump "Umarım bu gücü kullanmamıza hiç bir zaman gerek kalmaz ancak asla dünyada en güçlü ulus olmadığımız bir zaman olmayacak" ifadesini kullandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:28
Trump: Nükleer silahlarımız hazır!

Peş peşe gelen füze testlerinin ipleri koparma noktasına getirdiği Kuzey Kore ve ABD, belki de ilk kez savaşa bu kadar yakın.

ABD Başkanı Donald Trump, dakikalar önce yazdığı Twitter mesajında "Başkan olarak ilk emrim nükleer silahların yenilenmesi ve modernize edilmesi oldu. Şu anda daha önce hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.

Donald Trump Twitter'dan "Umarım bu gücü kullanmamıza hiç bir zaman gerek kalmaz ancak asla dünyada en güçlü ulus olmadığımız bir zaman olmayacak" mesajını da paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan gelen son açıkalamarda "Amerikan halkı geceleri rahat uyumaya devam etsin. kzueu Kore'in tehdidi bir şeyi değiştirmedi" ifadesi yer aldı.

"Trump, Kim Jong-un'un anlayacağı dilden konuştu"

Dünyayı savaşın eşiğine getiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington'ın Kuzey Kore'nin anlayacağı dilden konuşacağını söyledi. Tillerson, "Trump, Kim Jong-un anlayabileceği bir dilde oldukça sert bir mesaj gönderiyor" ifadesini kullandı. 

Kuzey Kore'nin tehdidi altından olan Guam'ın valisi Eddie Calvo "Burası ABD toprağıdır. sadece askeri bir üs değildir. Kuzey Kore'ni tehditlerine boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Savunma önlemlerinin alındığını söyleyen Calvo, "her türlü gelişmeye hazırız" dedi.

Kuzey Kore'deki yarı resmi bir site, çarpıcı bir videoyu sayfalarına taşıdı. Videoda Kuzey Kore ordusu üç günde Güney Kore'yi işgal ediyor. Ayrıca, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası ile Japonya'daki ABD üsleri de kısa sürede imha ediliyor.

Trump, dün akşam Kuzey Kore'nin nükleer testleri sürdürmesi halinde 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceklerini canlı yayında ilan etmişti.

Buna Kuzey Kore'nin yanıtı daha da sert oldu. Pyongyang yönetimi, Guam Adası'nı füzeyle vurmak için plan hazırladığını açıkladı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:28
  1. Kuzey Kore
  2. Pyongyang
  3. füze
  4. deneme
  5. test
  6. donanma
  7. savaş gemisi
  8. uçak gemisi
  9. USS Carl Vinson
  10. yarımada
  11. Kim Jong-un
  12. ABD
  13. Donald Trump
  14. Çin
  15. Xi Jinping
  16. Güney Kore
  17. Seul
  18. BM
  19. Japonya
  20. son dakika
  21. son dakika ABD
  22. Kore
  23. Twitter
  24. Pasifik
  25. Washington
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi elektrik kablosu ile kurtardılar
    1. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi..
    2. "Kütahya, demokrasisine de sahip çıkan..
    3. Eskişehirspor’un ilk hafta deplasman..
    4. Han sakinleri sokakta sinema keyfi..
    5. MHP İl Kongresine tek adayla gidiyor
    6. Atıcılar Türkiye şampiyonluğu için..
    7. Yeni sezon için tedbirler görüşüldü
    8. Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni’ni..
    9. Olimpiyat Şampiyonu Yasin’den..
    10. Yer altı metrosu için ilk sondaj
    11. İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları..
    12. Hürriyet Mahallesi’nde 3 bin metrelik..
    13. İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı
    14. Yunus Emre ile Mevlana Caddesi..
    15. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    16. Güngören’de yol yapım çalışmaları..
    17. Sıcak çatışma! PKK’nın bombalı aracı..
    18. Anamur Cezaevi’nde cinayet
    19. Duyan koştu! Tüm ilçe oraya toplandı...
    20. Alo 185 arıza ve ihbar hattı
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!