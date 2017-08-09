Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk müsabakasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü. Bugün 11.00’de yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleşirken, bordo-mavili ekip ısınma ve dar alanda topla oyunun ardından kuvvet çalışmalarına yaptı. Futbolcuların neşeyi olduğu antrenmanda Castillo dışındaki tüm futbolcular yer aldı.