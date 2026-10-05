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Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli arada İlkay Gündoğan ile görüştüğü ve 35 yaşındaki futbolcunun formasına yeniden kavuşacağı iddia edildi.

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Foto - Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu

Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ı geride kalan 6 haftada tercih etmemesi tartışma konusu olmuştu. Tecrübeli teknik adamın milli ara dönüşü yeni bir hamle hazırlığında olduğu ifade edildi.

#2
Foto - Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk, İlkay Gündoğan'la özel bir görüşme yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun milli ara dönüşü formasına yeniden kavuşacağı aktarıldı.

#3
Foto - Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu

İlkay Gündoğan bu sezon Trendyol Süper Lig'de sadece ilk hafta oynanan Çorum FK maçında 6 dakika süre buldu.

#4
Foto - Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu

Deneyimli orta saha Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting deplasmanında 5 dakika sahada kaldı.

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Foto - Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu

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