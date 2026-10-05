Herkes heyecan içindeydi! Okan Buruk’un merakla beklenen kararı belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli arada İlkay Gündoğan ile görüştüğü ve 35 yaşındaki futbolcunun formasına yeniden kavuşacağı iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli arada İlkay Gündoğan ile görüştüğü ve 35 yaşındaki futbolcunun formasına yeniden kavuşacağı iddia edildi.
Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ı geride kalan 6 haftada tercih etmemesi tartışma konusu olmuştu. Tecrübeli teknik adamın milli ara dönüşü yeni bir hamle hazırlığında olduğu ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk, İlkay Gündoğan'la özel bir görüşme yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun milli ara dönüşü formasına yeniden kavuşacağı aktarıldı.
İlkay Gündoğan bu sezon Trendyol Süper Lig'de sadece ilk hafta oynanan Çorum FK maçında 6 dakika süre buldu.
Deneyimli orta saha Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting deplasmanında 5 dakika sahada kaldı.
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