TFF yeni hocayla görüşmelere başladı!

Milli Takım'da Fatih Terim'den boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçen TFF yönetimi, Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt almasının ardından Mustafa Denizli'ye teklif götürdü.



TFF'nin a planı olan Şenol Güneş'in teklifi geri çevirmesinin ardından Lucescu, Eric Gerets ve Zico'nun konuşulduğu ancak yönetim kurulundaki çoğunluğun Türk hoca istemesinden dolayı bu isimlerin rafa kalktığı öğrenildi.

MUSTAFA DENİZLİ - DEMİRÖREN ZİRVESİ

Abdullah Avcı, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman gibi isimlerin de görevlerine devam etmesinden dolayı Mustafa Denizli ismi ön plana çıktı. TFF yönetim kurulundan çıkan ortak kararın ardından tecrübeli teknik adama ilk teklif sunuldu. Mustafa Denizli'nin teklife sıcak baktığı 67 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geleceği öğrenildi.