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S&P'den Suudi Arabistan açıklaması

Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi

28 Temmuz 2017 Cuma 09:37
S&P'den Suudi Arabistan açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Suudi Arabistan'ın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan'ın bilanço pozisyonunun 2017-2020 yılları arasında güçlü kalmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Suudi yetkililerin kamu finansmanını sağlamlaştırıcı adımlar atmasının beklendiği için ülke görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA BEKLENTİSİ

Açıklamada, bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen sene yüzde 17 olduğuna işaret edilirken, bu oranın 2017-2019 yıllarında ortalama yüzde 7 olmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin günlük ortalama 10 milyon varilde sabit kalmasının beklendiği kaydedilirken, düşük petrol fiyatları nedeniyle petrol endüstrisinin bu yıl ve gelecek sene Suudi Arabistan ekonomisine katkısının geçen yıla göre aynı kalacağı yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, 2016'da yüzde 1,4 büyüme yakalayan Suudi ekonomisinin bu sene yüzde 0,5, gelecek yılda ise yüzde 1,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

S&P, 7 Nisan'da, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu bildirmişti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:37
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