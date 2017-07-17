Sevilla'nın beşinci transferi Nolito oldu

30 yaşındaki İspanyol forvet Nolito ülkesine döndü.

Geçtiğimiz sezon başında Celta Vigo'dan Manchester City'e transfer olan yıldız isim Sevilla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Nolito'nun Sevilla'ya imza atmasının ardından bu transfer İspanyol ekinin Banega, Pizarro, Muriel ve Corchia'dan sonraki beşinci yeni oyuncusu oldu.