Sevilla'nın beşinci transferi Nolito oldu
Manchester City'de forma giyen İspanyol milli oyuncu Nolito, La Liga ekiplerinden Sevilla ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
30 yaşındaki İspanyol forvet Nolito ülkesine döndü.
Geçtiğimiz sezon başında Celta Vigo'dan Manchester City'e transfer olan yıldız isim Sevilla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Nolito'nun Sevilla'ya imza atmasının ardından bu transfer İspanyol ekinin Banega, Pizarro, Muriel ve Corchia'dan sonraki beşinci yeni oyuncusu oldu.