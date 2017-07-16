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Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:09
Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Olay, Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten Samsun’a misafirliğe gelen Mehmet Ali Tahtalı (45) idaresindeki 34 GL 3690 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Ali Tahtalı ile eşi Gülistan Tahtalı (43) ve kızı Firdevs Şeyma Tahtalı (10) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:09
  1. Samsun
  2. İzmit
  3. Ankara
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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