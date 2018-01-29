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Muharrem İnce: Kuşkum yok, başkan olacağım

CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu karşısına aday olarak çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce iddialı bir açıklamada bulundu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:42
Muharrem İnce: Kuşkum yok, başkan olacağım

 

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ''Bu kurultay sadece CHP üyelerinin kurultayı değil, 80 milyonun kurultayıdır. Onun için parti üyesi olmayanlar da başka partilere üye olanlar da davetlidir. 80 milyon davetlidir. Gönlü Cumhuriyet'ten yana olan, ülkenin geleceğinden kaygı duyan, 2019'dan sonra başımıza felaketlerin gelebileceğini öngören başka siyasi parti mensupları dahil herkesin kurultayıdır. Onun için herkesi yapılacak kurultaya davet ediyorum. Ankara sokaklarının Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi insan seliyle birlikte değişim rüzgarını estirmeleri gerekiyor. Bu kurultay delegelerinin vicdanlarında yer bulacaktır. Sokaktaki değişim talebinin kurultaya da yansıyacağına inanıyorum. Genel başkan seçileceğimden de hiç kuşku duymuyorum.'' açıklamasında bulundu.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:42
  1. Yalova Milletvekili Muharrem İnce
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