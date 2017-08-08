Muhalif bölgelerde orman yangını
Suriyeli Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve Katil Esed rejiminden özgürleştirilen, Lazkiye kırsalında orman yangını çıktı.08 Ağustos 2017 Salı 13:47
YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Türkmen Muhaliflerin kontrolündeki Jisr ash Shugur'un batısında bulunan Fawgani bölgesinde dün gece orman yangını çıktı.
Yangına Muhalif birliklerle itfaiye ekipleri müdehale etti. Hala kontrole alınamayan yangına Türkiye'den itfaiye araçlarınında gittiği öğrenildi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr