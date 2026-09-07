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Yaşam 5 kişi yaralandı! Otlatma tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü
Yaşam

5 kişi yaralandı! Otlatma tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Yeniakit Publisher
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5 kişi yaralandı! Otlatma tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Niğde’nin Konaklı beldesinde mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada beş kişi yaralandı.

Niğde merkeze bağlı Konaklı beldesinde hayvan otlatma meselesi taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olay, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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