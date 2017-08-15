Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! 'Endişeliyiz'

Görüşmede iki liderin Suriye'deki gelişmeleri ve terörle mücadele gündemlerini masaya yatırdıkları belirtildi.

MACRON ENDİŞELİ

Macron'un Erdoğan'a Fransız gazetecilik öğrencisi Loup Bureau'nun Türkiye'de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu söylediği ve Bureau'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya dönmesini temenni ettiği ifade edildi.

İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.

HABUR'DA YAKALANMIŞTI

Loup Bureau, geçtiğimiz hafta Habur'da yakalandıktan sonra terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.