Koreliler ekranlara kilitlendi! Dünyanın görmediği bir gazap...

Tatile çıkan ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey’den Pyongyang’a sert mesajlar gönderdi. Kuzey Kore’nin ABD’yi tehdit etmek vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Trump, ‘Aksi takdirde dünyanın görmediği ateş ve gazapla karşı karşıya’ dedi. Trump’ın bu tehdidine karşılık Pyongyang’dan orta ve uzun menzilli balistik füzelerle Pasifik’teki Guam adasına yönelik bir operasyon planı üzerinde çalıştıkları mesajı geldi. Amerikan toprağı olan Guam’a yönelik herhangi bir hamle ABD için doğrudan tehdit anlamına geliyor.

60 nükleer savaş başlığı

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Kuzey Kore lideri Kim Yong Un yönetiminde 60 civarında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tespit etti. Bazı Amerikalı uzmanlar Kuzey Kore’nin 10 gün önce denediği yeni füzenin başkent Washington’a kadar ulaşabileceğini öne sürmüştü.

Gelişmeler üzerine Başkan Trump tatilini sürdürdüğü Bedminster New Jersey’deki golf kulübünde apar topar kameraların karşısına çıktı. Trump kısa açıklamasında ‘Kuzey Kore ABD’yi tehdit etmekten vazgeçsin. Aksi takdirde dünyanın görmediği bir ateş, gazap ve güçle karşı karşıya kalacaklar’ ifadesini kullandı.

Andersen Hava Üssü Pyongyang’ın radarında

Trump’ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Kuzey Kore devlet ajansı KCNA, ordunun Guam adası etrafındaki bazı alanlara orta ve uzun menzilli balistik füze atılmasına ilişkin bir operasyon planını değerlendirdiğini açıkladı. Açıklamada ABD’ye ciddi bir uyarı göndermek amacıyla olası saldırının Andersen Hava Üssü’ne yönelik düzenlenebileceği belirtildi. İki Amerikan B1B savaş uçağı hafta başında Andersen Üssü’nden kalkarak Kore yarımadası üzerinde 10 saate varan uçuş yapmıştı. KCNA’daki açıklamayı ABD’nin bu hamlesinin tetiklemiş olduğu görüşü hakim. Zira Kuzey Kore resmi ajansındaki metin Trump’ın açıklamasından sonra yayınlandı ancak üzerinde hala salı gününün tarihi vardı.

Tillerson’ın ‘barışçıl baskı’ stratejisi

Bu gelişmelerin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Kuzey Kore’ye yönelik ‘barışçıl baskı’ politikasını boşa düşürüp düşürmediği merak konusu. Tillerson Asya seyahatine çıkmadan önce geçen hafta Washington’da düzenlediği basın toplantısında ‘Rejimin düşürülmesinin peşinde değiliz, yarımadanın hızlandırılmış birleşmesinin peşinde değiliz. 38. Paralelin kuzeyine asker göndermek için bahane aramıyoruz’ demişti. Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımların Çin ve Rusya’nın da katılımıyla 15’e karşı 0 oyla kabul edilmesi diplomatik çözüm yönünde umutları arttırmıştı.