CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Vesley Sneijder kadar olamadı

Amacının Dünya Kupası'nda Hollanda formasını sırtlamak olduğunu ifade eden Sneijder bunun için Nice'e geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE HEP GÜVENDEYDİM"

İngiliz gazetecinin Türkiye hakkında sorduğu tuzak sorulara çok net bir cevap veren Hollandalı yıldız, Türkiye'de kendisini her zaman güvende hissettiğini belirtti.

Sneijder, "Türkiye'de hiçbir zaman kendimi güvende hissetmediğim bir durum olmadı. Galatasaray ve İstanbul hayatımın bir parçası ve bu deneyimi asla unutmayacağım" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE GÜVENLİ DEĞİL DİYOR

33 yaşındaki Hollandalı yıldızın bu açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman medyasında Türkiye'yi yerden yere vurduğu röportajı akıllara getirdi.

CHP Lideri, Focus dergisine verdiği röportajda Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını dile getirmişti.