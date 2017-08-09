CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Vesley Sneijder kadar olamadı
Galatasaray ile yolları ayrılan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Türkiye’de kendini sürekli güvende hissettiğini söyledi. Bilindiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği son röportajda, Türkiye’de kendisinin can güvenliğinin olmadığını iddia etmişti.09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:14
Amacının Dünya Kupası'nda Hollanda formasını sırtlamak olduğunu ifade eden Sneijder bunun için Nice'e geldiğini söyledi.
"TÜRKİYE'DE HEP GÜVENDEYDİM"
İngiliz gazetecinin Türkiye hakkında sorduğu tuzak sorulara çok net bir cevap veren Hollandalı yıldız, Türkiye'de kendisini her zaman güvende hissettiğini belirtti.
Sneijder, "Türkiye'de hiçbir zaman kendimi güvende hissetmediğim bir durum olmadı. Galatasaray ve İstanbul hayatımın bir parçası ve bu deneyimi asla unutmayacağım" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE GÜVENLİ DEĞİL DİYOR
33 yaşındaki Hollandalı yıldızın bu açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman medyasında Türkiye'yi yerden yere vurduğu röportajı akıllara getirdi.
CHP Lideri, Focus dergisine verdiği röportajda Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını dile getirmişti.