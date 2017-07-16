Kefirin bilinmeyen faydaları

Münübe Yılmaz

Kuzey Kafkasya kökenli probiyotik bir süt ürünü olan, Kafkasyalıların sağlıklı ve uzun yaşamlarının sırrı ve gençlik iksiri olarak bilinen kefirin sağlığınıza pek çok faydası var. Önemli probiyotik kaynaklarından biri olan yoğurttaki faydalı bakterilerin sayısı 2 iken, kefirde 25 ile 30 arasında değişiyor ve bu probiyotikler bağışıklık ile sindirim sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. İşte yüzyıllardır sağlık iksiri olarak bilinen kefirin başlıca yararları.

1- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Kefir içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, çeşitli hastalıklara ve allerjilere karşı vücut direncini arttırıyor.

2- Kemikleri güçlendirir

Kefir günümüzde başta kadınlar olmak üzere pek çok kişinin şikayet ettiği ostreoporoz hastalığını engellemek ve tedavi etmek konusunda da çok başarılı. Kefirin içerdiği kalıyum, potasyum, magnezyum, K2 ve D vitaminleri ile kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynuyor.

3- Kan şekerini ve kolesterolü dengede tutuyor

Kefir diabet rahatsızlığı olanların kan şekerini dengede tutarken, vücudun yemeklerden emerek ürettiği, işlediği ve kullandığı kolesterolü de kontrol ediyor.

4-Sindirimi kolaştırıyor, mideyi koruyor

Kefir bağırsakların çalışmasına katkıda bulunarak,sindirim sisteminin çalışmasını kontrol ediyor. Kefirin bir diğer faydası da, enfeksiyonlar, yiyecekler ve çeşitli ilaçların midenin dengesini bozmasına engel olarak iyi ve kötü bakterileri dengede tutuyor.

5-Kilo vermeye yardımcı

Bağırsakların çalışmasına yardımcı olan kefir, kabızlığı engelleyerek kilo vermeye de fayda sağlıyor. Kefir aynı zamanda, zararlı toksinlerin vücuttan atımında da çok etkili.

6- Vücudu yenileyerek, hastalıkları tedavi ediyor

Kefir içerisinde bunan probiyotikler sayesinde, egzama, akne, enfeksiyon çeşitleri, allerji ve mantar gibi hastalıkları da tedavi ederek, vücudu yeniliyor.

7- Kanser ve beyin tümörünü yok ediyor

Kanada'daki School of Dietetics and Human Nutrition'da hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, kefirin kanserli hücreyi yüzde 56 oranında azalttığı ortaya çıktı. Kefirin beyin tümörünün de büyümesini yavaşlattığı bilimsel olarak kanıtlanmış.