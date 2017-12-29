Kars'ta 660 kilo ağırlığındaki trafoyu çaldılar

Kars Organize Sanayi Bölgesinde geçen 27 Aralık sabahı kereste fabrikasına gelenler, elektrik direğindeki trafo ve bina içerisindeki kablo sisteminin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının çalışmamasını fırsat bilen gelen kişiler, Muhsin Akçay’a ait bir fabrikanın yaklaşık 660 kilo ağırlığındaki trafosunu ve fabrikanın içerisinde bulunan kabloları iddiaya göre vinç yardımıyla çaldı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İşletme içerisindeki panolardaki ve çeşitli bölgelerdeki parmak izi örneği aldı. Pano üzerinde duvarda kan izi tespit eden polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni taşındıkları sanayi bölgesine Aras- Edaş yetkilileriyle görüşme sağlayarak sistem kurma çalışması içerisinde olduklarını söyleyen işletme sahibi Akçay şunları söyledi:

UMARIM ÇALIŞMALAR SONUÇ VERİR

"Trafonun çalındığını mühendis Baran Aras’tan öğrendim. İlk duyduğumda şoke oldum. Çünkü 660 kilo ağırlığındaki trafoyu çalmak oldukça zor ve ekipman istiyor. Hırsızlığı kameraların çalışmadığını bilen birisi yapmıştır. Yaklaşık 30 bin liralık bir zararım mevcut. Umarım çalışmalar sonuç verir ve sorumlular bulunur."

İşletmenin sorumlu olduğu elektrik mühendisi Baran Aras ise "Bu fabrikanın elektrik işini ben ve ekibim üstlenmiş durumdayız. Sabah saatlerinde ekibimiz kalan çalışmaları tamamlamak için buraya geldiğinde trafonun olmadığı ile karşılaşması sonucu duruma bize bildirdiler. Biz de buraya geldiğimizde trafonun çalındığını gördük ve durumu polise bildirdik" diye konuştu.

