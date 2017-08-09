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İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde kırsal mahallelerin yolları asfaltlanıyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı

Belediyenin koordinasyonuyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar tarafından ilçenin merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde sıcak asfaltla buluşuyor. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın çalışmaları inceledi. Osman Sargın, “Merkezimizin yanı sıra 46 mahallemizin hepsinde hizmetlerimiz devam ediyor. Başta hükümetimiz ve bakanlıklarımız olmak üzere, büyükşehir, ilçe belediyemiz ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile sağladığımız ortak koordinasyon ile ilçemize yatırımlara devam ediyoruz. Bu kapsamda İznik Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize zeytin alım merkezleri, yaş sebze ve meyve alım merkezleri, çevre düzenlemeleri, düğün salonları, mahalle konakları, sulama depoları, büyükşehir koordinasyonuyla sulama göletleri, futbol sahaları, asfalt çalışmaları, onarım çalışmaları gibi daha birçok çalışmaları hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
  1. AK Parti
  2. Bursa
  3. Aydın
  4. İznik
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