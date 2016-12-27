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İngilizlerin 'Türkiye bizi geçecek' korkusu

İngiltere'de yayınlanan haftalık Economist dergisi yapımı devam eden 3. Havalimanı'nın da açılmasıyla İstanbul'un havayolu taşımacılığında 2 yıl içinde dünya liderliğine yükseleceğini yazdı.

İngilizlerin 'Türkiye bizi geçecek' korkusu
Eklenme: 27 Aralık 2016, 14:54
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Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite artışı ve 3. havalimanın inşaası Avrupa'yı şaşkına çevirdi. İngiltere'de yayınlanana Economist dergisi, İstanbul'daki hava taşımacılığının iki yıla kadar Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma ünvanına sahip Londra Heathrow'u bile geçeceğini yazdı.

"İki yıl önce, Londra'daki Heathrow havalimanı dünyanın en işlek uluslararası havalimanıydı. Geçen yıl bu ünvanını Dubai'ye kaptırdı. Hala Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Ancak bu durum çok da uzun sürmeyecek gibi" yorumunda bulunan dergi Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite artışına işaret etti.

Havaalanları birliği olan ACI Europe'un yayınladığı istatistiklere göre, yaklaşık 75 milyon yolcu, 2015 yılında Heathrow'tan geçti. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 2.2'lik artış demekti. Paris ise 66 milyon yolcu ile ikinci sırada.

EN ÖNEMLİ TEHDİT ÜÇÜNCÜ SIRADA

Economist'e göre, Avrupa havayolu taşımacılığı içen en büyük tehdit üçüncü sırada. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan geçen yolcu sayısı yüzde 9,1 artarak 62 milyona yükseldi.

İKİ YILDA İKİ HAVALİMANINI DA GEÇEBİLİR

Dergiye göre, "İki havaalanı da aynı büyüme hızını sürdürürse, İstanbul iki yılda Heathrow'u geçebilir."

TÜRKİYE'NİN AÇIK BİR PLANI VAR

Economist, İngiltere yönetimini de açık dille havayolu taşımacılığının geliştirilmemesi konusunda eleştirdi.

"Atatürk Havalimanı da Heathrow gibi tam dolu. Bununla birlikte, İngiltere'nin aksine, Türkiye'nin sıkışıklıkla nasıl başa çıkılacağı konusunda açık bir planı var. İngiliz hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Londra'nın ilk tam boy pist inşa edecekleri yerini belirlerken, Türkiye, Heatrow'un yerini alması için 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havaalanını inşa ediyor. Yeni tesis 2018'deki ilk uçuşlarına açılmayı umuyor."

 
EtiketlerAtatürk Havalimanı3 havalimanıEconomist Dergisi
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Metin Köse

Kim diyor onlara 10 tane kredi kartı alın diye?Reismi ??önce bi şükür etmeyi öğren sen Çetin beysenin dediğin kesim şükürsüz,avrupa delisi,aç gözlü,doyumsuz bence cennete yaşıyorsun ama bi habersin malesef...

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Osmaniyye

Seren çetin denen zavallı. Sen senegalde yaşıyorsun herhalde. Bizim ülkemize gel. Türkiyede ufak tefek problemlerimiz var ama elindekine şükretmeyi bilen ve vatanına her şekil sahip çıkan insanımız var..

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bulent

Seren ÇetinDoları aldığın seviyenin daha düştüğünden bozdurmak zararı, daha yükseğinden bozdurmak kârı arttırır..parite bilgin yoksa, yorumunu siliver canım..

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Murat

Eyvah İngiltereyi örnekalıyosak londrada metrofiyatı 4.4paund yani 20tlyi geçiyor. Yalova köprüsünü 90tl yapan zihniyet metroyuda o fiyatlara çekecek. Çünkü buradan haykırıyorum bizim sistem ingiliz sistemi. Ne kazandığının bi önemi yok. Hep vrreceksin. Oysa avrupa birligine aday Ukrayna da metro 40kuruş 5saatlik tren yolculuğu 2.5tl Reis hizmetkarlığa devam et. Başbakanın işadamlarına dediği gibi mızıkçılık yapmak yok payımızı isteriz. O değilde en çok bana bu adamlara nası oy verdim ahirette naası hesap vericem onu düşünüyorum

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Ali Demir

Ne alakası var, bu gelecege dönük bir yatırım.Fet+öcü müsünuz nesiniz.

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seren çetin

İngiltere mi yanlış mı duydum milletinborçları ne olacakherkezborç içindeesbdf bitmiş durumdasadede zrngun kimler siyasetçilerve onlara yakınsonradaiş adamıgörünüm lü kişilerve ve awm leriniçindekidükkanlarkiminse onlarkolayparakazanıyorbenim değil onunbunun Araplarınzengin Araplarınvahh fakirin halivshh borç içindekredi kartı olan borçiçindebankalaraborcu olanmilletdoları olan zengin olduyetmedidolarvyükselmeden önceniye bozdurma dınız herkez işine geldiği gibi davranıyor

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Mehmet

Yes

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