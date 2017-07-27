İBB'den 'sağanak yağmur' açıklaması

İşte İBB'den yapılan o açıklama:



"İstanbul’u Akşam Saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile birlikte başlayan yağışlar İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlardan başta E-5 Avrupa yakası otoyolu başta olmak üzere hemen hemen tüm bağlantı yolları ve caddeler trafikten durma noktasına gelmiştir. Yağış il genelinde farklı bölgelerde 20-25 dakikalık sürelerde etkili olmuştur. Meteoroloji istasyonlarından kaydedilen yağış miktarları şöyledir:

AKSARAY : 16 – KG/M2

AKOM : 23 – KG/M2

ÇAVUŞBAŞI : 30- KG/M2

YENİBOSNA : 25 – KG/M2

MERTER : 30- KG/M2

BOSTANCI : 15 - KG/M2

Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgâr (AKSARAY-80km/s) hava sıcaklıklarının da 10°C derecelerde azalmasına ve mevsim normalleri altına gerilemesine neden olmuştur.

Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25 şimşek ve yıldırım hadisesi ile yağış boyunca toplam 372 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlenmiştir.

Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 2 adet yangın olayı meydana geldi.

Kağıthanede Odun Deposunda çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yine Haydarpaşa garının kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Yaralanan bir vatandaş vincin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şişli İlçesi Pangaltı semtinde bulunan Ermeni mezarlığının duvarı çökmesi sonucunda 2 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, afad ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

İBB EKİPLERİ SU BASKINLARI İLE 6388 PERSONEL1194 ARAÇ,417 MOTOPOMP,786 DALGIÇ POMPASI VE EKİPMAN İLE MÜCADELE EDİYOR.

153-Beyaz Masa ve 110 İtfaiye ye komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakikası içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana gelmedi. Tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Atatürk Havalimanında inmesi gereken 16 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

Şiddetli yağışlar o kadar etkiliydi ki 18 Temmuzda meydana gelen su baskınında ki yağış 45 dakkika süresinde yaklaşık 50-60 kg yağış bırakmıştır. bugün yağan yağış 20 dakikada fırtına ve dolu ile birlikte 30-40 kg arasında yağış kaydedildi.

Şehir Hatları vapurları Beylerbeyi ve Beşiktaş iskeleleri bağlantılı seferler hariç tüm seferler yapılıyor"