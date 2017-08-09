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Her sabah bir bardak içerseniz...

Sabahları içilen bir bardak ılık ballı su, vücut için oldukça faydalıdır.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
Her sabah bir bardak içerseniz...

Her sabah bir bardak ballı su içerek gün içinde yaşadığınız sağlık problemlerinden kurtulabilirsiniz.

İşte ballı suyun faydaları...

Balın içerisindeki şeker sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şekerdir. Ballı su içerek diğer şekerli içeceklere oranla kalori alımınızı azaltabilirsiniz.

Ballı su düzenli tüketiminde tatlı krizinin önüne geçer.

Sindirim sisteminizi düzenler ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra kabızlık sorununu önler.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Ballı suyun içerisine limon ekleyerek hastalığa neden olan toksinlere karşı faydasını artırabilirsiniz.

Ballı su boğazı yumuşatarak ağrı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur.

Enerji verir. Halsizlik ve uyuşukluk gibi durumlarda kahve yerine ballı su içebilirsiniz.

Sabah kalktığınızda bir bardak ballı su içerek vücudunuzun daha çabuk ayılmasını sağlayabilirsiniz.

Ballı su kilo vermeye yardımcı olur.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
  1. kilo vermek
  2. Ballı su
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