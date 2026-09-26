Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

Okul Öncesi Dönem (3–6 Yaş): Ayrıntı vermeyin; çocuk sormadıkça veya duymadıysa konuyu gündeme getirmeyin. Duymuşsa: "Okulda istenmeyen bir olay oldu ancak yetkililer ve öğretmenler gerekeni yaptı. Şu an güvendeyiz." diyerek fiziksel teması (sarılma) artırın. İlkokul Dönemi (7–10 Yaş): Çocuğun ne bildiğini anlamak için alan açın: "Bu olayla ilgili neler duydun, neler düşünüyorsun?" Korkunç senaryoları engellemek için somut ve kısa bilgiler verin: "Evet, kuralları bozan ve zarar veren biri oldu fakat güvenlik güçleri müdahale etti. Seni korumak için okulda ve evde tüm önlemler devrede." Ortaokul ve Lise Dönemi (11+ Yaş): Öfke, çaresizlik veya korku gibi duygularını yargılamadan dinleyin. Duygularını bastırmaya veya mantığa büründürmeye çalışmayın; konuşmasına ve kendini ifade etmesine alan tanıyın.Gözlemlenebilecek doğal travma tepkileri neler? İlk 2 ila 4 hafta içinde çocuklarda görülebilecek şu tepkiler "olağandışı bir duruma verilen normal tepkiler" olarak değerlendirilmelidir: Gelişimsel gerilemeler (parmak emme, alt ıslatma, ebeveynden ayrılamama). Ani öfke patlamaları, içe kapanma veya aşırı hareketlilik. Somatik belirtiler (karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı). Okula gitme konusunda isteksizlik ve yoğun direnç. Güvenlik hissini yeniden inşa etmek mümkün mü? Rutinleri Sürdürün: Yemek, uyku ve ders saatlerinin aynı kalması çocuğa kontrol ve düzen hissi verir. Kademeli Dönüş: Çocuğu okuldan tamamen uzaklaştırmak kaygıyı artırır. Gerekirse okul psikolojik danışmanı ile iş birliği yapılarak okula dönüş kademeli sağlanmalıdır. Yardım Eden Kişilere Odaklanın: Olay anında ve sonrasında güvenliği sağlayan polislere, doktorlara ve öğretmenlere dikkat çekerek çaresizlik duygusunu hafifletin. Profesyonel Destek Eşiği Aşağıdaki durumlar mevcutsa bir çocuk ve ergen psikiyatristi veya klinik psikologdan destek alınmalıdır: Tepkilerin şiddetinin 4 haftadan uzun süre azalmadan sürmesi, Tekrarlayan kâbuslar, yoğun panik atak benzeri krizler, Çocuğun dış dünyayla bağını koparması ya da belirgin hissizlik/donukluk sergilemesi, Kendine veya çevresine zarar verme eğiliminin belirmesi.