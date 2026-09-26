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Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

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Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

Okulda yaşanan şiddet ve kriz olayları, çocukların ve ailelerin güvenlik algısını derinden sarsıyor. Böyle dönemlerde ekranları açık tutmak veya sorulan soruları geçiştirmek çocuklarda nasıl bir travmaya yol açıyor? Klinik Psikolog Merve Koca Tarı, ebeveynlerin kriz anında kesinlikle kaçınması gereken en büyük hatayı açıklayarak, yaş gruplarına göre atılması gereken 9 kritik adımı anlattı.

#1
Foto - Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

Okullarda meydana gelen üzücü kriz ve şiddet olayları; sadece olayı birebir yaşayanları değil, haberler veya sosyal medya aracılığıyla gelişmelere tanık olan çocukları da derinden etkiliyor. Bu tür dönemlerde çocukların kaygı seviyesi tavan yaparken, ebeveynlerin attığı yanlış bir adım durumu daha da karmaşık hale getirebiliyor. Çocukların olayları yetişkinlerin tepkilerinden okuduğunu belirten Klinik Psikolog Merve Koca Tarı, "Çocuğunuzla konuşmadan önce kendi kaygınızı yönetin ve ekran maruziyetini kesinlikle sınırlandırın" uyarısında bulunuyor. Peki, ikincil travmatizasyon riskine karşı aileler nasıl bir yol izlemeli? Hangi tepkiler 'normal' kabul edilmeli ve ne zaman bir uzmana başvurulmalı? İşte okulda yaşanan krizlerin ardından çocukların psikolojik sağlamlığını koruyacak uzman tavsiyeleri...

#2
Foto - Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

Okuldaki tartışmalı ortamlara karşı nasıl davranmak gerek? Okul ortamında meydana gelen saldırı ve şiddet olayları; çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin temel güvenlik algısını derinden zedeler. Bu tür kriz anlarında çocukların psikolojik dayanıklılığını korumak ve ikincil travmatizasyonu önlemek adına sakin, tutarlı ve yapılandırılmış bir yaklaşım benimsenmelidir.

#3
Foto - Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

Çocuklar tehlikenin boyutunu kelimelerden çok yetişkinlerin yüz ifadesinden, ses tonundan ve beden dilinden okurlar (sosyal referans alma). Çocuğunuzla konuyu konuşmadan önce kendi endişe ve kaygınızı fark edin; derin nefes alarak veya güvendiğiniz bir yetişkinle konuşarak sakinleşin. Çocuğa verilecek en temel mesaj: "Ben de çok üzüldüm/endişelendim ancak şu an birlikteyiz ve güvendeyiz."

#4
Foto - Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

Medya ve sosyal medya maruziyetini kesin olarak sınırlandırın. İkincil Travmatizasyon: Olay anına ait görüntüler, ses kayıtları ve sosyal medya spekülasyonları olayın zihinde tekrar tekrar yaşanmasına yol açar. Evde televizyon ve haber bültenlerinin arka planda sürekli açık kalmasına izin vermeyin. Ergenlik dönemindeki gençlerle konuşarak, sansasyonel paylaşımların kaygıyı artıracağı konusunda ortak bir sınır belirleyin.

#5
Foto - Bu hatayı yapmayın: Kumandayı çocukların eline veren anne babalar dikkat! Çocuğunuz okul haberlerinden etkilenir

Okul Öncesi Dönem (3–6 Yaş): Ayrıntı vermeyin; çocuk sormadıkça veya duymadıysa konuyu gündeme getirmeyin. Duymuşsa: "Okulda istenmeyen bir olay oldu ancak yetkililer ve öğretmenler gerekeni yaptı. Şu an güvendeyiz." diyerek fiziksel teması (sarılma) artırın. İlkokul Dönemi (7–10 Yaş): Çocuğun ne bildiğini anlamak için alan açın: "Bu olayla ilgili neler duydun, neler düşünüyorsun?" Korkunç senaryoları engellemek için somut ve kısa bilgiler verin: "Evet, kuralları bozan ve zarar veren biri oldu fakat güvenlik güçleri müdahale etti. Seni korumak için okulda ve evde tüm önlemler devrede." Ortaokul ve Lise Dönemi (11+ Yaş): Öfke, çaresizlik veya korku gibi duygularını yargılamadan dinleyin. Duygularını bastırmaya veya mantığa büründürmeye çalışmayın; konuşmasına ve kendini ifade etmesine alan tanıyın.Gözlemlenebilecek doğal travma tepkileri neler? İlk 2 ila 4 hafta içinde çocuklarda görülebilecek şu tepkiler "olağandışı bir duruma verilen normal tepkiler" olarak değerlendirilmelidir: Gelişimsel gerilemeler (parmak emme, alt ıslatma, ebeveynden ayrılamama). Ani öfke patlamaları, içe kapanma veya aşırı hareketlilik. Somatik belirtiler (karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı). Okula gitme konusunda isteksizlik ve yoğun direnç. Güvenlik hissini yeniden inşa etmek mümkün mü? Rutinleri Sürdürün: Yemek, uyku ve ders saatlerinin aynı kalması çocuğa kontrol ve düzen hissi verir. Kademeli Dönüş: Çocuğu okuldan tamamen uzaklaştırmak kaygıyı artırır. Gerekirse okul psikolojik danışmanı ile iş birliği yapılarak okula dönüş kademeli sağlanmalıdır. Yardım Eden Kişilere Odaklanın: Olay anında ve sonrasında güvenliği sağlayan polislere, doktorlara ve öğretmenlere dikkat çekerek çaresizlik duygusunu hafifletin. Profesyonel Destek Eşiği Aşağıdaki durumlar mevcutsa bir çocuk ve ergen psikiyatristi veya klinik psikologdan destek alınmalıdır: Tepkilerin şiddetinin 4 haftadan uzun süre azalmadan sürmesi, Tekrarlayan kâbuslar, yoğun panik atak benzeri krizler, Çocuğun dış dünyayla bağını koparması ya da belirgin hissizlik/donukluk sergilemesi, Kendine veya çevresine zarar verme eğiliminin belirmesi.

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