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Galatasaray'da Paul Pogba'nın stoper kardeşi Florentin Pogba bombası

Galatasaray'ın gündemine Paul Pogba'nın stoper kardeşi Florentin Pogba girdi.

20 Haziran 2017 Salı 02:19
Galatasaray'da Paul Pogba'nın stoper kardeşi Florentin Pogba bombası

Galatasaray'ın dikkatini sürpriz bir isim çekti. Bir süredir Fransa pazarında oyuncu arayan sarı-kırmızılılara menajerler tarafından önerilen Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba, Igor Tudor'dan geçer not aldı.

Hem sol ayaklı olan hem de 1.89'luk boyuyla hava toplarında da etkili olan 26 yaşındaki oyuncu için ilk hamle kulübü St.Etienne'den oyuncu ile görüşme yapmak için yetki belgesi almak oldu. Pogba konusunda bu hafta içinde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği gelen bilgiler arasında.

Florentin Pogba kimdir?

26 yaşındaki Florentin Pogba, Saint Etienne takımında forma giyiyor. Geride kalan sezonda 29 maça çıkan sol ayaklı stoperin transfermarkt değeri 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Fotospor

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 02:19
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