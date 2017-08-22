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Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar sol bek için takviye yapmak amacında.

22 Ağustos 2017 Salı 00:29
Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha

Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Asamoah için Juventus'tan haber bekliyor.

Deneyimli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim, İtalyan ekibinden gelecek yanıta göre hareket edecek.

Ganalı futbolcu için bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro önerildi ve prensip anlaşmasına varıldı. Juventus kulübüne ise 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif edildi.

Ntvspor

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 00:29
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