Galata Kulesi de demokrasi nöbetinde

İstanbul'un sembolleri arasında yer alan tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ışıklandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan aydınlatmayla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi kuleye vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Galata Kulesi'nin kırmızıya bürünen halini unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ve turistler bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.