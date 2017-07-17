Galata Kulesi de demokrasi nöbetinde
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Ortaya çıkan görüntü vatandaşların ilgisini çekerken, bu anı kayıt altına almak isteyenler cep telefonlarına sarıldı.17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:10
İstanbul'un sembolleri arasında yer alan tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ışıklandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan aydınlatmayla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi kuleye vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.
Galata Kulesi'nin kırmızıya bürünen halini unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ve turistler bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.