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Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı

Mescid-i Aksa işgali devam ederken, Filistinli Müslümanlar Batı Şeria'da misillemelere başladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:03
Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı

YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa kuşatması devam ederken bölgeden şehit haberleri gelmeye devam ediyor.

Filistinli Müslümanlar Batı Şeria'da misilleme eylemlerine başladı.  

İsrail ordusu: "Batı Şeria'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldü, 2'si yaralandı.'' açıklaması yaptı. 

Eylemi yapan Filistinli Müslümansa vurularak şehit oldu.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:03
  1. Mescid-i Aksa
  2. Filistinli Müslümanlar
  • GargatGargat18 dk önce
    Allah rahmet eylesin.Kafir israilii KAHHAR ismiyle kahru perişan eylesin
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