Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
Mescid-i Aksa işgali devam ederken, Filistinli Müslümanlar Batı Şeria'da misillemelere başladı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:03
YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa kuşatması devam ederken bölgeden şehit haberleri gelmeye devam ediyor.
Filistinli Müslümanlar Batı Şeria'da misilleme eylemlerine başladı.
İsrail ordusu: "Batı Şeria'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldü, 2'si yaralandı.'' açıklaması yaptı.
Eylemi yapan Filistinli Müslümansa vurularak şehit oldu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr