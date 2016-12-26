Esed hakkında İstanbul'da suç duyurusu

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan, Hukukun Üstünlüğü Platformu, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular birliği adına açıklama yapan bir grup hukukçu, bugün öğle saatlerinde savcılığa Suriye’de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Beşşar Esad ve emir komutasındakilerle ilgili suç duyurusunda bulundu .

Suç duyurusunun ardından adliye önünde basın açıklaması yapan hukukçular, “Suriye’de 450 bin insan öldürülmüştür. Tespit edilebilen 1 milyon 800 bin insan yaralanmış, binlerce insan tutulmuş, işkence görmüş, yaşı çok küçük olanlar da dahil 6 bin kadın tecavüze uğramıştır. Binlerce Suriyeli yerinden olmuş, kimisi göç yollarından hayatını kaybetmiş, aileler parçalanmıştır” ifadeleriyle iç savaşın bilançosunu açıkladı.

Hukukçulardan oluşan grup adına Avukat Yasin Şamlı’nın okuduğu açıklamada Suriye’de işlenen savaş suçlarının hem uluslararası hem de Türkiye hukukuna göre de suç olduğuna dikkat çekilerek, “Suriye’de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye’nin evrensel yetki yargısı da göz önünde bulundurularak bu suçların faillerinin cezalandırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan suç duyurusunda Beşşar Esad ve onun emir komutasındaki tüm faillerin işlediği suçlar ortaya konulmuştur. Deliller de dilekçenin eki olarak sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

“TÜRKİYE DE YARGILAMA YETKİSİNE SAHİP”

Hukukçuların basın açıklamasında, savaş suçu işleyenlerin Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal ettiği ve hem ulusal, hem de uluslararası mevzuata göre yargılanma durumlarının olduğuna da vurgu yapılarak, “Mart 2011’den bu yana ve halen devam eden günlerde soykırım, insanlığa karşı suç, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, işkence ve eziyet, cinsel saldırı suçları ulusal ve uluslararası mevzuata göre cezalandırılması gereken suçlardır. Suriye’de işlenen suçlar ile birçok uluslararası sözleşme maddesi de ihlal edilmiştir.

Uluslararası hukuku kavramlaştıran Cenevre Sözleşmeleri’nde kasten öldürme, işkence veya insanlık dışı muamele, kasten büyük acıya sebebiyet verme veya büyük tahribat, askeri ihtiyaçlardan kaynaklanmayan kanunsuz olarak ve zorbalıkla veya vücut bütünlüğüne ve sağlığa zarar vererek mülkiyete el koymak ve savaş hukukunun diğer ciddi ihlalleri sözleşmenin ağır ihlaller tanımlamasına dahil edilmiştir. Uluslararası ceza yargısının dışında, Evrensel Yargı Yetkisi gereği; Türkiye yargı mercileri de bu savaş suçlarını işleyenleri yargılama yetkisine sahiptir” denildi.

Öte yandan, suç duyurusunun hukukçulardan oluşan grup adına, Avukat Necati Ceylan, Avukat Yasin Şamlı, Avukat Mehmet Sarı ve Avukat Gülden Sönmez tarafından savcılığa sunulduğu açıklandı.