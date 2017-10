Eroğlu KKTC içme suyunda kararlı

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT / İSTANBUL - İncekaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tamer İnce, KKTC İçme Suyu Projesi’nin Türkiye için önemli bir prestij kaynağı olduğunu belirterek, “Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey de Kıbrıs’a bir an önce temiz içme suyu verilmesi için elinden geleni yapıyor” dedi.

Aslen Elazığlı olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Hasan Tamer İnce, Ahmet Kaya isimli arkadaşı ile kurdukları ve soyadlarından oluşturdukları isimle İncekaya adını verdikleri şirketleriyle KKTC’nin su sorununa çözüm arayan kurumlardan biri olmayı başardılar. Hasan Tamer İnce, ODTÜ’yü tamamladıktan sonra başladığı iş hayatında Ereğli Demir Çelik, TMO, ASKİ ve DSİ’den üstlendikleri çeşitli projeleri başarıyla tamamladıklarını, bu nedenle KKTC’de de son derece rahat operasyon sürdürdüklerini belirtti.

YAVRU VATAN KKTC SUSUZ

DSİ’nin son yıllarda içme suyu projelerine ağırlık verdiğini belirten İnce, Kıbrıs’ta çok verimli arazilerin bulunduğunu ancak sularının olmadığını vurguladı. İçme suyunda da sıkıntıların bulunduğunu ifade eden İnce, “KKTC İçme Suyu Projesi için ‘Asrın Projesi’ diyorlar. Gerçekten bu proje asrın projesidir. Projenin büyüklüğünden ve yapımından ziyade mühendislik açısından Türkiye için önemli bir prestij kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Mersin Taşucu’nun yukarısında bir baraj inşa ediyorsunuz. O barajdan bir iletim hattı ile suyu Taşucu’na taşıyorsunuz. Oradan da deniz üzerinden Kıbrıs’a içme suyu temin ediliyor. Böylece Mersin’e yağan kar Kıbrıs’a taşınmış oluyor” açıklamasında bulundu.

‘TEMİZ İÇME SUYU İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs’ın dağıtım hatlarının daha önce ihalesi yapıldı. Şu anda iletim hatları da inşa ediliyor. Taşucu Barajı’nda doluluk oranı iyi bir seviyededir. Proje amacına ulaştı. KKTC İçme Suyu Projesi için ana hatlar ile birlikte hem Türkiye’de hem de KKTC’de baraj inşa edildi. Büyük iletim hatları yapıldı. Şimdi yeni dağıtım hatları yapılarak KKTC’ye temin edilen içme suyu daha yaygın bir şekilde halkın kullanımına sunulacaktır. Biz de 50 km’lik bir dağıtım hattını inşa ediyoruz. Bunun haricinde 270 km’lik bir dağıtım hattı ihalesi daha yapılacak. Kıbrıs’taki askeri birliklerimizde görev yapan askerler bile ‘buraya tatlı su mu getireceksiniz?’ diye bize soruyorlar. Bizim yaptığımız projede 13 tane depoya ana hatlardan alıp tali hatlarla su dökeceğiz. Boru döşemesi bitti, test aşamasına gelindi. Bazı ek işler çıktı. Onları da hallediyoruz. Lefkoşa, Akıncılar, Lapta ve Girne’de bulunan depolara bizim suyumuz dökülecek. Hatta bizim inşa ettiğimiz dağıtım hatlarının haricinde KKTC Hükümeti tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile 250 km’lik bir dağıtım hattı inşa edilecekti. O projede bir sorun çıkınca bizzat Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bey inisiyatif kullanarak 250 km’lik dağıtım hatlarını da DSİ’nin inşa etmesini emretti. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey, Kıbrıs’a bir an önce temiz içme suyu verilmesi için elinden geleni yapıyor”

AŞIRI DÜŞÜK FİYAT SORUNU

Kamu ihale sistemi hakkında da önemli açıklamalar yapan İnce, “Bir ihaleye yeni firmaların katılmasını istememek bence yanlış olur. Yeni firmalar da kamu ihalelerine girmelidir. Ancak bu şekilde yeni firmalar deneyim kazanabilir. Bunun çözümü için kamu ihalelerinde eşitlik esasına göre belirlenen ihale kanunları uygulanmalıdır. Ayrıca ihalelerde fiyatlama sorunu yaşanıyor. Bu mutlaka kanun ile düzeltilmeli. Aşırı düşük fiyatlarla iş alan firmalar işleri tamamlayamıyor. Proje için yeniden ihaleye çıkılıyor. Bu sektör için ciddi bir sorun ve mutlaka düzeltilmeli” dedi.

‘HER PROJEYE BİR MÜŞAVİR ŞART’

Türkiye’deki devlet yatırımlarının hızlı bir şekilde takip edilmesi için bazı tavsiyelerde bulunan İnce, “Biz Avrupa Birliği’nin desteklediği projelerden biri olan Kırşehir İçme Suyu Projesi’ni inşa ettik. Avrupa Birliği buna benzer fon desteği verdiği projelerde bir tane proje müdürü görevlendiriyor. Her şey o proje müdürüne bağlı oluyor. Böyle bir müşavirlik uygulaması bürokrasiyi de çok azaltıyor. Kamu kurumlarının önemli projelerinde de müşavirler görev yapabilir. Çünkü inşaatı devam eden projelerde yerinde çözüm üretebilmek her zaman işleri hızlandırır” bilgilerini verdi. Kamunun her projeye mutlaka bir müşavir ataması gerektiğini söyleyen Hasan Tamer İnce, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan istihdam seferberliği doğrultusunda kamu kurumlarının Türkiye’deki bütün projelerinde müşavirler görevlendirilebilir. Böylece projeler daha erken biter ve daha sağlıklı inşa edilir” diyerek sözlerini tamamladı.