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Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

18 Temmuz 2017 Salı 23:54
Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Al Sani'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeki coşkuya, bir yıl önce darbe girişimini önlemiş olan Türk halkının kahramanlığına işaret ettiği görüşmede, ikili ilişkilere değinildi.

Katar Emiri Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili üzüntülerini de dile getirdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 23:54
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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