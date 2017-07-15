Çalışanlar en çok 2 konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacağı, diğeri de ne kadar maaş alacağı. Yıl, yaş ve prim gün şartlarını tamamlayanlar emekli olabiliyor. Emekli maaşını ise çalışırken atılacak 7 adım ile artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride atacağınız adımlar ile maaşınızı artırabilirsiniz. Emekli maaşını artıran 7 formül şöyle:

1-ERKEN PLAN YAPIN:

Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

2- YILDA 70 LİRA ARTIRIN:

Takvim'in haberine göre, çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.

3- İKİNCİ SİGORTALILIK:

Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.

4-SON 3.5 YIL ÖNEMLİ:

Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

5- EK ÜCRETLERİ BRÜTE EKLETİN:

Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.

6- SSK DAHA AVANTAJLI:

Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ- Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

7-EK ÖDEMEYİ ARTIRIN:

İster SSK'lı olun ister Bağ- Kur'lu, prim esas kazançlarınızın tavandan olmasını sağlayın. Kazançlarınız ne kadar yüksek gösterilirse emekli maaşınız da o kadar yüksek olacaktır. Emeklilik işlemleri sırasında da çocuklarınızın ve eşinizle ilgili bilgileri önemseyin. Bu bilgiler ek ödemenizi artıracaktır..