Dev şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Şirketin yönetici direktörü Omar Syed, radarlarında güçlü şirketler olduğunu ve "bu yıl kısa süre içinde" yeni bir satın alma açıklayabileceklerini söyledi.

Abraaj, lojistik şirketi Netlog’da "önemli bir azınlık hissesi" satın almıştı. Finansal ayrıntılar açıklanmadı ama Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökalp Çak, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, payın yüzde 21 olduğunu belirtti.

Abraaj, Netlog dahil 3 yatırım için Türkiye fonundaki yaklaşık 500 milyon doların 200 milyon dolarından fazlasını kullandı; bu fon daha önce Fibabanka azınlık hisseleri, hepsiburada.com yatırımlarında kullanıldı.

Syed "Abraaj Türkiye Fonu’ndan daha fazla yatırım yapmak için hala önemli miktarda imkanımız var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTI

Abraaj, Türkiye’de bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı; 5 çıkışla birlikte yatırımcılarına 850 milyon dolar iade etti. Abraaj mevcut yatırımlarında çıkış yapmak için tüm opsiyonları değerlendiriyor, halka arz da bu opsiyonlardan biri. Yakın zamanda Mavi Jeans ve DP Eurasia’da gerçekleşen girişim sermayesi çıkış işlemleri, Türk varlıklarına ilgi yeniden artarken halka arzın çok uygulanabilir bir çıkış yöntemi olduğunu gösterdi.

Syed "Türkiye bizim için uzun vadeli perspektifle yatırım yaptığımız çekirdek ülkelerden biri. Zorlu geçen 2016’nın ardından Türk lirasının dengelenmesi ve Borsa İstanbul’a girişlerin artmasıyla Türkiye ekonomisi yeniden büyüme patikasında" diye konuştu.