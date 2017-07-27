Dev şirket Türkiye'de yatırım yapacak
Dubai merkezli girişim sermayesi şirketi Abraaj, Türkiye'de bu yıl bir yatırım daha gerçekleştireceğini açıkladı.27 Temmuz 2017 Perşembe 17:11
Şirketin yönetici direktörü Omar Syed, radarlarında güçlü şirketler olduğunu ve "bu yıl kısa süre içinde" yeni bir satın alma açıklayabileceklerini söyledi.
Abraaj, lojistik şirketi Netlog’da "önemli bir azınlık hissesi" satın almıştı. Finansal ayrıntılar açıklanmadı ama Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökalp Çak, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, payın yüzde 21 olduğunu belirtti.
Abraaj, Netlog dahil 3 yatırım için Türkiye fonundaki yaklaşık 500 milyon doların 200 milyon dolarından fazlasını kullandı; bu fon daha önce Fibabanka azınlık hisseleri, hepsiburada.com yatırımlarında kullanıldı.
Syed "Abraaj Türkiye Fonu’ndan daha fazla yatırım yapmak için hala önemli miktarda imkanımız var" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTI
Abraaj, Türkiye’de bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı; 5 çıkışla birlikte yatırımcılarına 850 milyon dolar iade etti. Abraaj mevcut yatırımlarında çıkış yapmak için tüm opsiyonları değerlendiriyor, halka arz da bu opsiyonlardan biri. Yakın zamanda Mavi Jeans ve DP Eurasia’da gerçekleşen girişim sermayesi çıkış işlemleri, Türk varlıklarına ilgi yeniden artarken halka arzın çok uygulanabilir bir çıkış yöntemi olduğunu gösterdi.
Syed "Türkiye bizim için uzun vadeli perspektifle yatırım yaptığımız çekirdek ülkelerden biri. Zorlu geçen 2016’nın ardından Türk lirasının dengelenmesi ve Borsa İstanbul’a girişlerin artmasıyla Türkiye ekonomisi yeniden büyüme patikasında" diye konuştu.
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Adaletli8 sa önce Başlık katar haber dubari merkezli. Anlamsiz oldu şirket yoneticileri dubaide yaşayan katarlilar mi yoksa haberi mi yanliş verdiniz. Bektasoglu8 sa önce Adamlarda para var karli sirketlerden hisse alimi yapiyorlar...o da iyidir sonucta satan ortak baska bir ise yatiriyor. Ayrica ekonomiye yeni kaynak girisi oluyor.....yani yatirim falan degil aslinda..yatirim biraz farkli.. Kılıç10 sa önce Sen diyosan he hee okuma bu gazeteyi zaten satın almıyosun netten bedava yorum yapıyosun bir faydası yok Davut çakır10 sa önce İbo senin okuma - yazman yok mu? Necip13 sa önce Mevcut olani satmak ülkeye ne gibi bi fayda sağlayabilir ? Yeni yatirimlar olmadiktan sonra,yeni iş sahalari kurulmadiktan sonra sırf ülkeye döviz girecek diye beklerken,alinan şirket sahibi aldiği dövizi zaten yurtdısına cikartiyor.. cccihaddd13 sa önce ABD den bir kalemde 15 milyar dolarlık uçak alıyorsanız bir 10 milyar dolar da bir kalemde buraya yatırabilirsiniz. Bir milyar dolarla oyalama chp14 sa önce Ne düşünüyorsun?catlamaktan ne yalan uyduracağınızı şaşırdınız,chp li olmaktan utanıyorum Ibo14 sa önce Komokmisiniz psrayi veriyor senin sirketinialiyor.sen o parayla yine yatirimini yap.tum dunya bu sekilde yatirimin kendisine gelsin diye calisiyor. İsmail 14 sa önce Koza maden ipek enerji kozal altın şirketlerini alsın katar lilar feto ya ve arkasındaki destekçi itlere kapak olsun halil14 sa önce 1 milyar neki, amerikaya tik 12 milyar verdiler, versinler türkiye ye 30 milyar o zaman ok diyim