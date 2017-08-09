Depremzedelerin borçları ertelendi

2 Mart tarihinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından depremzedelerin prim borçlarının ertelendiğini açıklandı.

SGK İl Müdürü Fuat Tekin konuyla ilgili “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 15/03/2017 tarihli ve 37552 sayılı kararları ile 02/03/2017 tarihinde meydana gelen deprem afeti olayı nedeniyle Adıyaman ili Samsat ilçesi, belde, mahalle ve köyleri, Kahta ilçesi, belde, mahalle ve köyleri ile Adıyaman merkez ilçesine bağlı belde ve köylerinde 31/08/2017 tarihine kadar borçların erteleme uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle 02/03/2017 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle 02/03/2017 ile 30/06/2017 tarihleri arasındaki prim borçları 31/08/2017 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.Bu bağlamda 6736 sayılı Kanuna göreBağ-Kur prim borçlarını yapılandırmış olanların taksit yatırma süresi ise 31.08.2017 tarihine kadar ertelenmiştir.Bağ-Kur sigortalılarımızın prim ödemelerini ve yapılandırma ödemelerini en geç31/08/2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir” dedi.