‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’

MUHAMMET KUTLU / ANKARA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, terör ve ihanet örgütü FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin olarak Akit’e yaptığı özel açıklamada, “15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı ülke dururdu, sadece yatırımlar değil. Bu ülkenin büyümesini istemeyenler o hain darbe girişimini niye desteklediler? Hain darbe başarılı olsun ki bu ülke geriye gitsin, amaçları buydu” dedi. Bakan Arslan, “Eğer darbe başarılı olsaydı, Türkiye’nin kalkınmasının, büyümesinin, başarılı olmasının tetikleyicisi, dinamosu pozisyonundaki büyük projelerin hiçbiri ama hiçbiri yürümezdi. Allah milletimizden razı olsun, milletimiz ülkesine geleceğine sahip çıktı, biz de onlara layık olabilmek için büyük projeleri peş peşe bitiriyoruz inşallah” değerlendirmesini yaptı.

MİLLET, DÜŞMANI GÜLDÜRMEDİ

Arslan, Türkiye’nin önemli projelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın kararlılıkları sayesinde sekteye uğramadan devam ettiğini söyledi. “15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Türkiye düşmanı herkesin beklentisi ekonominin sıkıntıya girmesi, dolayısıyla büyük projelerin sıkıntıya girmesiydi” değerlendirmesini yapan Arslan, şunları söyledi: “Ama ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da dediler ki, ‘Bu ülkenin ekonomisi güçlü bir şekilde büyümeye devam edecek ve bunun olmazsa olmazı yatırım programlarımız hız kesmeden devam edecek... Dolayısıyla 15 Temmuz’dan itibaren biz hiçbir projemizde, hiçbir programımızda değişikliğe, kesintiye gitmeden çalışmalarımızı sürdürdük.”

PROJELER DEVAM EDECEK

Bakan Arslan, “15 Temmuz’un bu ülkeye verdiği büyük zararlar tabii ki var. Ama büyük projelerde, hatta bütün projelerde hiçbir aksama yaşanmadan devam ettik. Nitekim milletimiz bir yıldır hizmete açılan büyük projeleri yaşayarak görüyor. Bundan sonra da inşallah büyük projeler bir bir hizmete alınmaya devam edecek” şeklinde projelerin devam edeceği sinyalini verdi.