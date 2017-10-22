Mustafa Destici yeniden BBP Genel Başkanı seçildi
BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen Mustafa Destici, 691 oyla yeniden genel başkan oldu.22 Ekim 2017 Pazar 16:54
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici, yeniden genel başkanlığa seçildi.
BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 691 oyla tekrar Genel Başkan seçildi.
Destici, kurultayda yaptığı konuşmada, göreve başladıkları ilk yıllarda Türkiye'nin en ciddi meselesi olan terörün hala sürdüğünü belirterek, "Maalesef bugün PKK hem Türkiye içinde eylemlerine devam ediyor hem de Kuzey Irak'ta, daha önce sadece Kandil ve Mahmur gibi bir kaç kampa hapsolmuşken bugün Kerkük'te PKK'lıları görüyoruz." dedi.
ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinin terörle mücadelede hiçbir zaman samimi hareket etmediğini söyleyen Destici, "IŞİD, DEAŞ terör örgütü de PYD/YPG, PKK terör örgütü değil mi? PKK sizin terör listenizde değil mi? PYD/YPG'nin sözde SDG'nin, PKK'nın bir uzantısı olduğunu bilmiyor musunuz? Başkonsolosluğunuzda çalışan FETÖ iltisaklısının telefonunun içini bile biliyorsunuz da PYD/YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu anlamanız için Rakka'da Apo posterleri mi açılmalıydı?" ifadelerini kullandı.
Destici, ABD ve İsrail'in hayalinin Kandil'den başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan, uşakları olacak PYD/YPG ve PKK'ya koridor açmak olduğunu vurguladı.
"Kuzey Irak'taki Türkmenlere yardım etmek zorundayız"
Kuzey Irak'taki Türkmenlerin geçmiş yıllarda ağır katliamlarla karşı karşıya kaldığını belirten Destici, "Eğer 1959 ve 1980 yılında yaşananlar bir daha tekrarlanmaya çalışılırsa önce biz orada olacağız. Çanakkale'de Kerkük'ten, Halep'ten, Telafer'den, Tuzhurmatu'dan gelmiş binlerce şehit var. Eğer biz oraya gidip Türkmenlere sahip çıkmazsak öbür dünyada onların yüzüne nasıl bakarız?" dedi.
Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerini sonuna kadar desteklediklerini dile getirerek, operasyonun Türkiye için önemli ve stratejik bir adım olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bu operasyonla ABD'ye ders vererek bütün dünyaya terörle mücadele konusunda çifte standartlı olmadığını gösterdiğini ifade eden Destici, "Türkiye, 'IŞİD'e de, PYD/YPG'ye de, El Kaide'ye de karşıyım ve hepsine operasyona varım' demiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Destici, İdlib'in stratejik bir nokta olduğunu ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Suriye'nin kuzeyinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
"Türkiye terör örgütleriyle yıpratılmak isteniyor"
Destici, Türkiye'yi çökertmek ve parçalamak isteyenlerin TSK'ya yönelik kumpas davalarıyla, 15 Temmuz darbe girişimiyle, FETÖ, PYD/YPG, PKK, IŞİD gibi terör örgütleriyle Türkiye'yi yıpranma dönemine sokmaya çalıştıklarının altını çizdi.
Türkiye'nin, milli birlik ve beraberliğini bozarak dış müdahalelere açık hale getirmek isteyenlere karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizen Destici, kutuplaşmalara fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
"Yüzde 10'luk seçim barajı kaldırılmalı"
Destici, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eski siyasi partiler yasası ve eski seçim kanunuyla yürütülmesinin doğru olmadığını ifade ederek, seçim barajının kaldırılması gerektiğini dile getirdi.
Seçim barajının, eski sisteme göre, yönetimde istikrar sağlanması amacıyla konulduğunu söyleyen Destici, yeni sistemde hükümetin Meclis dışından atanacağına, dolayısıyla yönetimde istikrarla ilgili bir sıkıntı oluşmayacağına dikkati çekti.
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